Netflix poursuivi pour « Tiger King 2 »

Netflix est poursuivi pour Tiger King 2, mais l’affaire n’est pas liée à l’un des sujets du documentaire. Selon The Hollywood Reporter, Netflix et Goode Films sont poursuivis en justice par Morgan Creek Productions pour l’utilisation de clips d’Ace Venture 2: When Nature Calls dans les nouveaux épisodes de Tiger King. Goode Films est la société de production derrière la série et chargée de documenter les histoires de Joe Exotic, Carol Baskin et des autres sujets de premier plan de la série.

« La série était remplie d’histoires sordides de maltraitance animale, d’armes à feu volumineuses et d’une candidature chimérique à la présidence américaine », lit-on dans le procès, selon THR. « Plus important encore, le programme faisait suite à un complot de meurtre pour compte d’autrui visant un propriétaire concurrent d’un sanctuaire animalier, détesté par Joe Exotic et considéré comme une menace pour son empire » de gros chats « . » Cette partie spécifique fait référence à Exotic étant reconnu coupable d’avoir tenté de faire assassiner Baskin. Le procès continue en affirmant que les producteurs de Tiger King ont utilisé des clips d’Ace Ventura 2 « sans autorisation ni licence ». L’un des clips mettait en vedette la star d’Ace Ventura, Jim Carrey, avec un « singe enroulé autour du cou et de l’épaule » et une seconde du personnage » chevauchant triomphalement un éléphant ».

Un procès contre les producteurs de Netflix et de #TigerKing affirme que l’émission a utilisé deux clips de « Ace Ventura 2 » mettant en vedette la star Jim Carrey « sans autorisation ni licence » https://t.co/PL34pnjGnO – The Hollywood Reporter (@THR) 28 décembre 2021

« Ne laissant aucun doute sur la source, une voix doublée identifie un film comme Ace Ventura, au moment précis où les clips contrevenants apparaissent à l’écran », poursuit le procès. « Plantiff est informé et croit, et allègue alors, qu’Ace Ventura est le seul film utilisé dans Tiger King où plus d’un clip apparaît. » Morgan Creek affirme que l’épisode de Tiger King contenant les clips d’Ace Ventura a été vu par « un public de littéralement des millions de téléspectateurs – beaucoup d’entre eux plus d’une fois, multipliant les dommages causés à MCP – tout en sachant ou ayant des raisons de savoir l’utilisation de les Clips contrefaits étaient sans autorisation, contenu ou licence. »

Morgan Creek affirme également que les « deux scènes comiques » ont servi à « améliorer la valeur commerciale de Tiger King » en montrant des animaux sauvages utilisés dans de grandes productions cinématographiques. La société prétend que cette « légèreté » ajoutée à l’épisode, qui aurait pu aider à attirer des téléspectateurs, Morgan Creeks pense que cela impliquait que les producteurs d’Ace Ventura 2 « faisaient la promotion de Tiger King favorablement ». Enfin, Morgan Creek a déclaré avoir tenté de résoudre le problème avant d’intenter une action en justice. Comme aucun accord n’a pu être trouvé, la société « demande des dommages-intérêts légaux ainsi que des honoraires d’avocat ». Il « demande également que les défendeurs se voient interdire de manière permanente d’utiliser des clips appartenant à Morgan Creek ».