Netflix premières dans la semaine du 15 au 21 novembre

Netflix et ses premières dans la semaine du 15 au 21 novembre | Instagram

Nous sommes sur le point de commencer une autre semaine du mois de novembre et la plate-forme Netflix continue avec tout avec ses premières tant attendu par ses millions d’abonnés qui sont de plus en plus nombreux en raison du grand nombre de titres dont il dispose aujourd’hui.

La vérité est que les adaptations de bandes dessinées et de jeux sont l’une des sections où Netflix a déployé le plus d’efforts ces derniers mois, avec des résultats très différents, oui.

Récemment, Arcane en a surpris plus d’un avec une réception capable d’éclipser même celle obtenue par The Squid Game, un succès qu’ils espèrent renouveler avec la première de l’une des adaptations les plus attendues, l’espace western Cowboy Bebop.

Ainsi, en regardant les premières que la plate-forme présentera dans la semaine du 15 au 21 novembre, nous trouvons la première de l’adaptation de la populaire série animée, mais aussi des premières telles que la deuxième saison de Tiger King et l’arrivée de Heading to Hell, une nouvelle série d’horreur coréenne.

Alors sans plus tarder, voici les premières de Netflix pour la semaine prochaine :

1

15 novembre

Superstore (Saisons 1-5)

2

17 novembre

Flux de Noël (série)

Tiger King – Saison 2

La Reine du Flow – Saison 2

3

18 novembre

Chiens de l’espace – Saison 1

Recharge Princesse

4

19 novembre

L’esprit en bref – Saison 2

be-bop cow-boy

Tic, Tic… Boum !

Direction l’enfer

Nous avons disparu !

Envolé : Noël