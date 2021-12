Netflix : Premières pour ce mercredi 22 décembre

Nous sommes en milieu de semaine et la célèbre plateforme Netflix apporte avec elle quelques premières pour ses abonnés, car le plus important pour elle est d’avoir tout le monde plus que satisfait.

La série avec Lily Collins et le film bourré d’action seront diffusés sur Netflix ce mercredi 22 décembre, quelques jours seulement avant de se terminer cette année 2021.

Vous feriez mieux de mettre votre plus beau costume, de redresser votre arc et de mettre le pop-corn que deux productions incroyables sont en avant-première sur Netflix aujourd’hui qui, sans aucun doute, vous divertiront pendant un certain temps.

Alors sans plus tarder, nous vous disons ici quelle est la série et le film qui sont présentés en première aujourd’hui dans le célèbre Plate-forme de Netflix.

un

Emily à Paris : Saison 2 (SÉRIE)

Plus de rires. Plus de mode. Plus de faux pas. Alors qu’Emily peine à trouver sa place à Paris, une nuit de passion pourrait compliquer ses efforts.

deux

Fast & Furious : Hobbs & Shaw (FILM)

Ils lui ont confié une mission : stopper une menace biologique mortelle en Angleterre. Mais pour y parvenir, l’agent Hobbs doit rejoindre son ennemi juré, le mercenaire Deckard Shaw.