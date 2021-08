Netflix prend le film Nickelodeon, et c’est déjà un énorme succès

Ce week-end, Netflix a lancé un film dérivé de la série animée Nickelodeon The Loud House, et c’est déjà le film numéro 2 sur la plate-forme dans l’ensemble. The Loud House a été créé sur Nick en 2016 et est rapidement devenu l’un des plus grands succès du réseau. En récupérant le film d’accompagnement, Netflix récolte également les fruits de cette franchise.

The Loud House est une sitcom animée créée par Chris Savino sur une famille de 11 enfants vivant dans la banlieue du Michigan. Il met en vedette Asher Bishop dans le rôle de Lincoln Loud, l’enfant du milieu et le seul garçon de la famille, avec 11 sœurs de chaque côté de lui. Le film – intitulé simplement The Loud House Movie – aborde directement ce conflit, poussant Lincoln à sortir de l’ombre de ses sœurs. Pour ce faire, il part à la recherche des ancêtres de la famille et découvre leurs racines en Écosse.

Jusqu’à présent, The Loud House Movie reçoit des critiques relativement positives, y compris de la part de personnes qui ne connaissent même pas la série principale. Le spectacle a une prémisse simple mais nuancée avec beaucoup d’espace à explorer, et le film en profite également pleinement. Étant un long métrage, il prend même la liberté d’être un peu plus grand qu’un épisode normal.

Le film Loud House bénéficie également d’un casting de premier plan, dont David Tennant, Michelle Gomez, Jill Talley et Brian Stepanek. Le film est écrit par Jordan Koch, Kevin Sullivan et Chris Viscardi et réalisé par Dave Needham.

Savino lui-même n’a pas travaillé directement sur le film, car il n’a pas travaillé directement sur la série depuis 2017. Bien que la série soit étroitement basée sur l’enfance de Savino au début, l’écrivain a été licencié de la série en octobre 2017 en raison d’allégations de harcèlement sexuel. Selon un rapport de Cartoon Brew, les rumeurs sur le comportement de Savino sont prédominantes dans l’industrie depuis de nombreuses années.

Savino a présenté des excuses publiques à l’époque, déclarant : « Je suis profondément désolé et j’ai profondément honte. Bien que cela n’ait jamais été mon intention, je comprends maintenant que l’impact de mes actions et de mes communications a créé un environnement inacceptable. À chaque étape de ma carrière. , j’ai cherché à élever mes collègues et à cultiver une culture du respect. Dans cet objectif, j’ai échoué.”

Savino a ensuite été suspendu de The Animation Guild alors que le spectacle se déroulait sans lui. Il n’a sorti aucun nouveau projet depuis lors, bien qu’il continue d’obtenir des crédits d’écran pour des productions comme celle-ci conformément aux règles du syndicat. Le film Loud House est maintenant diffusé sur Netflix, tandis que la série principale est diffusée sur Paramount +.

Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.