Netflix prendra en charge le co-streaming Twitch pour le premier épisode d’Arcane

Arcane, la prochaine série fantastique adaptée à League of Legends de Riot et qui débutera sur Netflix le mois prochain, deviendra la première émission de Netflix à être diffusée en co-diffusion sur Twitch.

Arcane sera présenté en première mondiale sur Netflix le samedi 6 novembre. Le partenariat avec Twitch permettra aux communautés de diffuser le premier épisode d’Arcane avec les membres de la communauté et aux streamers de Twitch de partager leurs réactions en temps réel.

Un porte-parole de Riot a déclaré à The Verge que n’importe qui peut diffuser le premier épisode d’Arcane sur Twitch – aucune approbation préalable n’est requise. La première de la série coïncidera avec un événement de première mondiale au siège de Riot à Los Angeles. La société indique dans un communiqué de presse que l’événement sera diffusé par des influenceurs représentant plus de 30 pays.

« L’intérêt pour une narration plus approfondie de notre base mondiale de joueurs a joué un grand rôle dans notre décision de faire Arcane, il est donc normal qu’ils puissent regarder le premier épisode d’Arcane ensemble en tant que communauté », Brandon Miao, expériences de produits croisés et le responsable des partenariats, Riot Experience (XP), a déclaré dans un communiqué.

Arcane est la première série télévisée de Riot et fera ses débuts en trois actes, chacun comprenant trois épisodes, sur Netflix dans le monde et Tencent Video en Chine. L’acte 1 de la série débutera le 6 novembre, tandis que les actes 2 et 3 débuteront respectivement les 13 et 20 novembre. L’émission comptera neuf épisodes au total.