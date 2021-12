Netflix prépare la première du spin-off de Hit Show

Si vous ne pouvez pas en avoir assez de Selling Sunset de Netflix, le service de streaming propose une nouvelle émission que vous allez certainement adorer. Netflix a révélé qu’ils sortiront un spin-off de Selling Sunset intitulé Selling Tampa. Heureusement, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour regarder la nouvelle série.

La saison 4 de Selling Sunset a été créée le 24 novembre. Le spin-off, Selling Tampa, ne sera pas loin derrière, car il devrait sortir le mercredi 15 décembre. Tout comme Selling Sunset, Selling Tampa présente le propriétaire et les agents de une société immobilière de premier plan. Le spin-off basé en Floride comprend un casting entièrement noir et féminin travaillant chez Allure Realty.

Le casting de Selling Tampa comprend Sharelle Rosado, Alexis Williams, Anne-Sophie Petit, Colony Reeves, Juawana Williams, Karla Giorgio, Rena Frazier et Tennille Moore. Allure Realty appartient à Rosado, un vétéran militaire. La description officielle de l’émission par Netflix se lit comme suit : « appartenant au vétérinaire militaire Sharelle Rosado, [Allure Realty] a les yeux fixés sur la domination de la Suncoast. Ces dames sont aussi amusantes que farouchement ambitieuses, toutes rivalisant pour être au sommet du monde somptueux de l’immobilier de luxe au bord de l’eau. Sharelle a de grands projets pour sa maison de courtage et ne laissera personne ou quoi que ce soit l’empêcher de faire de ses rêves une réalité. » La première saison de Selling Tampa comprendra huit épisodes.

Étant donné que le spectacle sert de spin-off de Selling Sunset, vous pouvez être assuré qu’il mettra en vedette de superbes maisons, une mode incroyable et, bien sûr, beaucoup de drame. Vendre le coucher du soleil a été initialement créé sur Netflix en mars 2019. La série de téléréalité a depuis produit quatre saisons, dont la plus récente a été abandonnée fin novembre. Selling Sunset met en vedette Chrishell Stause, Mary Fitzgerald, Christine Quinn, Heather Rae Young, Amanza Smith, Davina Potratz, Maya Vander, Brett Oppenheim et Jason Oppenheim. La saison 4 a présenté aux fans deux nouveaux agents immobiliers – Emma Hernan et Vanessa Villela.

Maintenant que la saison 4 de Selling Sunset est tombée, les fans tournent déjà leur attention vers la saison 5. Bien que Netflix n’ait pas publié de date de sortie officielle pour la saison 5, de nombreux membres de la distribution ont annoncé qu’elle pourrait bientôt tomber, d’autant plus que la saison a déjà été filmé. Même s’il n’est pas clair quand la prochaine saison tombera, vous pouvez certainement compter sur un drame plus excitant à venir du groupe Oppenheim.