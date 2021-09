Netflix prépare la sortie de Tiger King 2 pour le 17 novembre

Netflix a récemment annoncé qu’il ferait une suite à la célèbre série documentaire sur le vrai crime Tiger King. Maintenant, lors de l’événement Tudum du service de streaming, nous savons que Tiger King 2 sortira le 17 novembre.

Tiger King 2 fait partie de la prochaine liste de nouveaux films et émissions policières de Netflix. Netflix s’est récemment présenté comme “le foyer du vrai crime” et a promis “plus de folie et de chaos” dans Tiger King 2 avec une bande-annonce révélant que Tiger King 2 reprendra après les événements de la première saison. Dans le clip récent, nous voyons l’ancien gardien de zoo incarcéré Joe Exotic au téléphone depuis la prison, sa rivale Carole Baskin arpentant un couloir et un panneau publicitaire annonçant une récompense d’un million de dollars pour avoir résolu la disparition du mari de Baskin, Don Lewis. Découvrez le nouveau clip Tudum de Netflix pour Tiger King 2 ci-dessous.

Tiger King est sorti en mars 2020 et, selon Netflix, a été regardé par 64 millions de foyers au cours des quatre premières semaines du service. Il existe également une version en direct de l’histoire en préparation chez Peacock, qui mettra en vedette Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin et John Cameron Mitchell dans le rôle de Joe Exotic. Malheureusement, la version rivale qui devait mettre en vedette Nicolas Cage en tant qu’Exotic n’a plus lieu. Il a également été récemment annoncé que Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, pourrait sortir de prison plus tôt que prévu. Une cour d’appel fédérale a récemment accepté d’annuler sa peine pour un détail technique et de le condamner à nouveau. Tiger King 2 sortira sur Netflix le 17 novembre.