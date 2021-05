Netflix prépare-t-il une plateforme de jeux vidéo? | Divertissement

Une rumeur intéressante a émergé cette semaine. Netflix pourrait devenir un développeur de jeux vidéo, ou même créer une plate-forme de style Google Stadia.

Il y a presque deux ans, en 2019, Netflix a reconnu que «Fortnite est plus une concurrence pour nous que HBO». Et il a raison. Le jeu en ligne populaire a plus d’utilisateurs que Netflix et Disney + combinésEt ces jeunes qui se tirent dessus toute la journée ne sont pas connectés à une plate-forme de diffusion télévisée.

Les jeux vidéo sont la concurrence directe de Netflix, et c’est quelque chose dont la société nord-américaine est très claire. Ses tentatives pour attirer les joueurs sont innombrables. Depuis série où vous devez prendre des décisions, comme Black Mirror: Bandersnatch à posséder série interactive Minecraft: Story Mode, ou l’abondant films d’animation basés sur des jeux vidéo, comme Castlevania ou le récent DOTA: Blood of the Dragon.

Mais Netflix Je pourrais aller plus loin, et devenir développeur de jeux vidéo ou une plate-forme de jeu de style Google Stadia. Il a déjà financé un jeu vidéo, le titre rétro Stranger Things 3: The game:

La rumeur vient du site Internet The Information, spécialisé dans ce type de révélation. Comme il l’explique, plusieurs informateurs lui ont dit que Netflix s’adresse à plusieurs développeurs chevronnés pour se développer dans le monde des jeux vidéo.

Le but ultime n’est pas clair: il pourrait être pour devenez développeur et créez des jeux de vos séries les plus connues, ou bien une plate-forme de jeu en streaming de style Google Stadia.

Les deux options sont parfaitement logiques. Malgré plus de 200 millions d’abonnés, Netflix a commencé 2021 en deçà des attentes, en raison des investissements très élevés nécessaires pour créer des séries et des films, et pour entretenir les serveurs. Et la concurrence de Disney +, HBO Max et les autres augmente. Vous ne pouvez garder une longueur d’avance que si vos abonnements continuent de croître régulièrement.

Une option consiste à former un ou plusieurs studios de jeux vidéo qui créeraient des jeux AAA de leur série la plus emblématique, de Stranger Things à Cobra Kai, Jurassic World: Jurassic Camp, The Umbrella Academy, Shadow and Bone et tant d’autres.

Ces jeux vidéo tireraient parti de l’attraction de la série pour se vendre et aideraient en même temps de nombreux fans de ces jeux à rejoindre Netflix.

Encore plus intéressant, puisque vous avez déjà l’infrastructure pour cela, ce serait créer une plateforme de jeux en streaming comme Google Stadia. Sur le plan technique, cela ne demanderait pas beaucoup d’efforts: vous pourriez même utiliser le même réseau de streaming que les séries et les films. Et vous pouvez jouer avec des abonnements attrayants pour les jeunes, y compris des séries et des jeux vidéo dans le même package.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, mais c’est l’une des plus cohérentes que nous ayons entendues depuis longtemps …