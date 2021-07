Netflix prépare une série de Pokémon en direct

Pikachu comme on le voit dans Détective Pikachu.Capture d’écran : Legendary Pictures / The Pokemon Company

Variety rapporte qu’une nouvelle série Pokémon en est aux premiers stades de développement chez Netflix. Selon son histoire, la série Pokémon en développement sera un projet d’action en direct similaire au film 2019 Détective Pikachu.

Il est encore tôt pour la série Pokémon en direct de Netflix, qui n’a pas été officiellement annoncée par le streamer. Apparemment, le co-showrunner et producteur exécutif de Lucifer, Joe Henderson, écrira et produira la série. Pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur la date de sortie ou d’autres détails concrets, mais sur la base de la mention du détective Pikachu, il semble probable que cette série d’action en direct utilisera de vrais acteurs humains et des Pokémon créés par CGI, mélangeant les deux comme on le voit dans ce Film de 2019 mettant en vedette Ryan Reynolds dans le rôle de la voix de Pikachu.

Détective Pikachu, le premier film d’action en direct basé sur la franchise de longue date Pokémon, a été un énorme succès, rapportant plus de 430 millions de dollars dans le monde. Depuis lors, la franchise Pokémon a connu une explosion de popularité, avec des cartes Pokémon rares se vendant à des centaines de milliers de dollars tandis que de nouveaux jeux Pokémon, comme un spin-off MOBA récemment sorti, continuent d’attirer un grand nombre de joueurs et de fans à chaque fois. Libération.

Franchement, il est logique de créer une série d’action en direct après le succès du film d’action en direct et avec une demande de contenu Pokémon plus élevée que jamais. De plus, comme le souligne Variety, Netflix est devenu la maison de diffusion en continu aux États-Unis pour plusieurs émissions Pokémon existantes, notamment “Pokémon: Indigo League” et “Pokémon Journeys” parmi beaucoup d’autres. Et avec la poussée de Netflix dans les jeux, il n’est pas surprenant de voir des nouvelles d’une série Pokémon en direct en préparation.

Aucun détail supplémentaire n’a été rapporté par Variety. La saison 6 de l’émission actuelle de Joe Henderson, Lucifer, sera diffusée le 10 septembre. C’est la dernière saison de cette émission, il devrait donc maintenant avoir tout le temps nécessaire pour transformer ce nouveau Pokémon en live-action en un autre plaisir pour les fans.