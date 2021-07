Netflix prépare une série Pokémon en direct, connaissez les détails

Netflix prépare une série Pokémon d’action en direct, connaissez les détails | Pixabay

The Pokémon Company est l’une des plus grandes entreprises au monde. divertissement, en plus d’être la franchise médiatique la plus rentable au monde, avec un revenu d’environ 90 milliards de dollars par an, dépassant ainsi Hello Kitty, Mickey Mouse, Star Wars, Marvel, parmi bien d’autres.

Eh bien, Pokémon fête ses 25 ans Anniversaire durant cette année, et a tout fait, un méga événement pour le célèbre jeu mobile Pokémon GO, des clips avec les chanteuses pop Katy Perry (Electric) et Mabel (Take It Home).

En plus d’un concert virtuel avec le rappeur Post Malone, et de nombreux nouveaux jeux annoncés comme les Diamond and Pearl Remakes ou le New Pokémon Snap.

Eh bien, les célébrations et les surprises ne s’arrêtent pas pour la société japonaise, car il y a maintenant de fortes rumeurs de Variety selon lesquelles ils confirmeraient une nouvelle série Pokémon pour la plate-forme de streaming.

Ce serait un nouveau tournant dans la manière dont la série pour enfants a été présentée ces dernières années car pour la première fois, l’animation n’était pas utilisée.

Comme le projet n’en est qu’à ses balbutiements, aucun détail n’est disponible sur l’intrigue. Cependant, des sources disent que Joe Henderson est lié à l’écriture et à la production d’une nouvelle série Pokémon Live Action pour Netflix.

Il est actuellement showrunner et producteur exécutif de la populaire série Lucifer, qui se prépare à diffuser sa sixième et dernière saison.

Les raisons du développement d’une série Pokémon originale de Netflix pourraient être que le service de streaming possède déjà plusieurs séries Pokémon existantes, notamment Pokémon : Indigo League et Pokémon Journeys, entre autres.

De plus, la plate-forme a beaucoup investi dans l’anime ces dernières années, après avoir annoncé des séries originales basées sur Far Cry, Splinter Cell et Terminator.

Netflix s’est également tourné vers davantage d’adaptations en direct de divers titres d’anime, notamment Cowboy Bebop et One Piece, qui ont tous deux de grandes attentes de la part du public de la plate-forme.

Notamment, Netflix avait déjà eu une expérience avec un film Death Note Live Action en 2017.

En plus de son travail sur Lucifer, Joe Henderson développe actuellement une adaptation en série de la bande dessinée Shadecraft sur Netflix, qu’il a co-écrite avec l’artiste Lee Garbett. Henderson est également connu pour son travail sur des émissions comme 11.22.63 sur Hulu, ou Graceland et White Collar sur USA Network.

On attend beaucoup de cette série Live Action puisque les tests étaient déjà faits avec le film Détective Pikachu (2019) dans lequel Ryan Reynolds incarnait la mascotte de The Pokémon Company, qui s’est avéré être un succès au box-office après son lancement puisqu’il a récolté plus de $ 430 millions dans le monde avec un budget annoncé de 150 millions de dollars.

Ce fut à ce jour le seul film basé sur des jeux vidéo, aux côtés de Sonic The Hedgehog, à avoir réussi.