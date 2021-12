Netflix présente en avant-première ‘Belascoarán Shayne’, le détective créé par Paco Ignacio Taibo II – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les Mexicains ont eu une grande surprise lorsqu’ils ont vu Paco Ignacio Taibo II apparaître dans le teaser de ‘Belascoarán Shayne’, la nouvelle série Netflix.

Pourquoi Paco Ignacio Taibo II apparaît-il dans la bande-annonce de la série ? Car l’écrivain est le créateur de l’histoire sur laquelle est basé ‘Belascoarán Shayne’ et qui promet d’être un succès.

Dans la matinée du mardi 30 novembre, Netflix Mexique a partagé le premier teaser de sa nouvelle série intitulée « Belascoarán Shayne » sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le teaser commence par montrer un homme utilisant une vieille machine à écrire pour mettre la touche finale à une histoire qu’il finit par livrer sur un ensemble d’enregistrements.

Au fur et à mesure que la scène se déroule, on découvre que l’écrivain est Paco Ignacio Taibo II, actuel directeur du Fonds de culture économique (FCE), qui se personnifie.

Et le fait est que la nouvelle série Netflix est basée sur la saga romane « Todo Belascoarán Shayne », écrite par Paco Ignacio Taibo II.

Les 10 romans racontent l’histoire de « Héctor Belascoáran Shayne », un détective formé par un cours par correspondance pour résoudre les mystères du District fédéral.

« Belascoarán Shayne » a une distribution d’acteurs mexicains de renom, dirigés par Luis Gerardo Méndez, comme personnage principal de l’histoire.

Il y a aussi Irene Azuela, Paulina Gaitán, Andrés Parra, entre autres, qui sont sous la direction de Hiromi Kamata, Ernesto Contreras et Gonzalo Amat.

Bien que Netflix et les acteurs aient commencé à promouvoir ‘Belascoarán Shayne’, il n’y a toujours pas de date pour sa première, peut-être l’année prochaine.

Lors de sa participation à la Foire internationale du livre, qui se déroule à Guadalajara, Paco Ignacio Taibo II a raconté comment son histoire est arrivée entre les mains de Netflix :

« J’ai rencontré des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs, je les ai mesurés, et j’ai dit ‘ils comprennent ce que je veux’ et nous avons signé ; Belascoarán va sur Netflix, je dirais que Belascoarán atteindra une génération qui ne l’a pas lu, maintenant ils vont le voir, je suis content parce que chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous voulez qu’il atteigne le plus grand lectorat possible « .