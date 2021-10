Netflix présente la bande-annonce passionnante de la deuxième saison de The Witcher – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Le 17 décembre, Geralt de Rivia revient sur Netflix. The Witcher prépare l’arrivée de sa deuxième saison tant attendue avec le lancement d’une nouvelle bande-annonce spectaculaire.

Un aperçu juteux et épique de plus de deux minutes et demie qui reprend l’histoire du protagoniste interprété par Herny Cavill, désormais transformé en protecteur de la jeune princesse Ciri. Le sorceleur est déterminé à aider le personnage joué par Freya Allan à découvrir l’étendue de ses pouvoirs mystérieux, pour lesquels il la transférera à Kaer Morhen.

Et pendant ce temps, la guerre entre le Nord et le Sud éclate sur un continent où la violence fait rage et « des monstres attaquent au lieu d’hiberner ». Un panorama apocalyptique auquel Geralt a la réponse parfaite : « J’ai déjà vécu trois fins supposées du monde. Non-sens ».

Avec Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan, ils reprennent leurs rôles dans la deuxième saison de The Witcher Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer et Therica Wilson-Read.

De plus, d’autres sont rejoints comme Adjoa Andoh dans le rôle de Nenneke, Cassandra Clare dans le rôle de Philippa Eilhart, Liz Carr dans le rôle de Fenn, Graham McTavish dans le rôle de Dijkstra, Kevin Doyle dans le rôle de Ba’lian, Simon Callow dans le rôle de Codringher, Chris Fulton dans le rôle de Rience, Yasen Atour comme Coen, Agnes Born comme Vereena, Paul Bullion comme Lambert, Basil Eidenbenz comme Eskel, Aisha Fabienne Ross comme Lydia, Kristofer Hivju comme Nivellen, Mecia Simson comme Francesca et Kim Bodnia comme Vesemir.

La sinopsis oficial de la segunda temporada de The Witcher es la siguiente: “Convencido de que Yennefer perdió la vida en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia escolta a la princesa Cirilla hasta Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce, y donde además il a grandi. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons de tout le continent se battent pour le pouvoir à l’extérieur des murs de la forteresse, Geralt doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qui bouillonne en elle.

Cette deuxième saison de The Witcher présente à nouveau Lauren Schmidt Hissrich en tant que réalisatrice et productrice exécutive. De plus, Tomasz Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub et Jaroslaw Sawko sont également producteurs exécutifs. Les nouveaux chapitres seront dirigés par Stephen Surjik (The Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Damn), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) et Louise Hooper (Deception).

Source : Cependant