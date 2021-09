Netflix présente la dernière saison de La casa de papel : pas la fin, mais presque | Divertissement

in

Le tome 1 de la partie 5 de La casa de papel a été lancé aujourd’hui sur Netflix et nous sommes sur le point de connaître la fin de cette grande série.

Lorsque en mai 2017, il a été diffusé sur Antena 3 Le vol d’argent, il était presque impossible de prévoir que cette série aurait une tournée aussi spectaculaire. Il n’a pas fallu longtemps pour être racheté par Netflix et chaque nouvelle saison a fait des adeptes et des répercussions jusqu’à devenir un succès international à la hauteur des meilleures productions américaines.

Malheureusement pour tout le monde, peu importe à quel point vous aimez une série, elle a toujours une fin, à moins que vous ne soyez les Simpsons, et cela a presque atteint l’histoire créée par Álex Pina. Aujourd’hui la première partie de la dernière saison est sortie dans un mouvement de plus en plus commun dans ces plateformes qui cherchent à prolonger les succès.

Netflix a décidé de diviser la dernière saison de La casa de papel en deux tomes et vous l’avez déjà disponible sur la plateforme les 5 premiers épisodes de cette dernière partie.

La série continue le moment où elle a été laissée la saison précédente et nous verrons le début de la guerre entre les voleurs et les autorités. Il ne manquera plus que de la pyrotechnie pure, un continuum de scènes pleines de tension avec l’intention de donner aux téléspectateurs un marathon ce week-end.

Selon le critique de Hobby Consolas, les résultats sont inégaux, car vous verrez « un très long point culminant dans une saison divisée en deux parties qu’il va doser le mystère jusqu’à la dernière seconde”, mais il est aussi conseillé qu’à ce stade “Tant d’étirements est déjà un peu fatiguant. “On suppose que c’est là qu’il faut s’habituer à l’idée que le la fin est proche.

Ensuite, il y aura 5 autres épisodes qui seront le dernier feu d’artifice de la série qui, quelle que soit la fin, restera comme une étape importante dans les productions espagnoles en obtenant un succès inhabituel dans ce présent plein de tant de plateformes et de séries à regarder.

En tout cas, les nouveaux épisodes sont déjà sur la plateforme et vous pouvez y accéder via ce lien vers Netflix.