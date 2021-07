Netflix présente la première image d’Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II dans “The Crown”

Imelda Staunton sera l’actrice qui incarnera la reine Elizabeth II dans les dernières décennies de sa vie. Les premières images de ce à quoi cela ressemble ont été publiées par Netflix, qui produit déjà la cinquième saison au Royaume-Uni de la série The Crown.

Staunton remplace Olivia Colman, qui a donné vie au monarque anglais dans les saisons 3 et 4, tandis que Claire Foy, était chargée d’incarner la jeune Elizabeth nouvellement couronnée dans les premier et deuxième volets de la production originale de la plateforme de streaming.

Le casting de ce cinquième volet est complété par Jonathan Pryce (Game of Thrones) dans le rôle de son mari, le prince Felipe ; Lesley Manville (Phantom Thread) dans le rôle de la princesse Margaret; Elizabeth Debicki (Tenet) incarnera Diana, la princesse de Galles et Johnny Lee Miller (élémentaire) dans le rôle de l’ancien Premier ministre John Major.

La série produite par Left Bank a été créée sur la plate-forme en 2016. La prémisse centrale est la vie de la famille royale britannique, l’histoire a commencé avec la mort du roi George VI qui a conduit au couronnement de sa fille Elizabeth II, en 1952, comme La reine d’Angleterre.

Le cinquième volet de l’émission débutera dans les années 1990 et abordera les échecs amoureux de trois de leurs quatre enfants, en particulier le divorce du prince Charles et de Diana, qui a conduit à un scandale mondial et à la persécution de la famille royale plus tard. La romance entre Carlos et Camilla Parker-Bowles est découverte. Il apparaîtra également la publication de l’épouse du prince Andrew, Sarah Ferguson, en train de bronzer seins nus avec un ami.

Imelda Staunton jouera également la reine dans la saison six, qui sera également sa dernière et se déroulera jusqu’au début des années 2000.

C’est encore un mystère si les producteurs incluront des scènes de la mort de la princesse Diana, survenue en 1997 après un accident de voiture mortel à Paris lorsque les paparazzi ont suivi Lady Di et son petit ami d’alors, le millionnaire égyptien Dodi Al-Fayed.

D’autres scandales plus récents dans lesquels la Maison royale britannique a été impliquée, tels que la relation entre le prince Andrew et le pédophile Jeffrey Epstein, ainsi que le mariage du prince Harry avec Meghan Markle et son départ ultérieur du Royaume-Uni, sont également en cours. doute.