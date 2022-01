Netflix présente le remake de Café con Aroma a Mujer avec Willian Levy – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La plate-forme de streaming Netflix vient d’ajouter à son catalogue le remake de Café con Aroma de Mujer, avec les acteurs William Levy, Laura Londoño et Carmen Villalobos, qui est une production Telemundo et créée en mai de cette année sur ladite chaîne de télévision. Succès.

Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs du service pour en profiter, avec un total de 88 épisodes, d’une durée d’environ une heure. De plus, elle s’est rapidement positionnée dans le top 10 des productions les plus regardées dans notre pays.

DE QUOI PARLE L’HISTOIRE?

Elle nous raconte l’histoire de Teresa Suárez, dite « Gaviota », qui, comme chaque année, fréquente la ferme de Casablanca avec sa mère pour ramasser le café de la deuxième récolte de l’année, où elle rencontre Sebastián, le petit-fils du propriétaire des lieux, et tombe amoureux de lui, commençant une histoire orageuse.

« Ce renversement de la telenovela classique de 1994 raconte l’histoire d’amour entre Gaviota, un cueilleur de café, et Sebastián, une émanation de l’aristocratie du café », indique le synopsis publié par Netflix sur sa plateforme.

Alors que dans la publication de la bande-annonce officielle, la plateforme nous dit : « ‘Un hommage à la Colombie, son domaine et ses traditions. Une nouvelle génération est arrivée qui donnera vie à l’histoire qui a ratifié la renommée mondiale du café colombien. Une série avec des lieux spectaculaires dans la zone du café, Bogotá, Cachipay et New York ».

LE SUCCÈS DE L’HISTOIRE ORIGINALE

Il est basé sur le feuilleton colombien écrit par Fernando Gaitán, qui était également le créateur de Yo soy Betty, la fea, il a été créé le 30 novembre 1994, avec Margarita Rosa de Francisco et Guy Ecker, et avec la participation antagoniste d’Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristóbal Errázuriz, Myriam de Lourdes et Lina María Navia.

Il a été diffusé dans divers pays, dont le Mexique, et quelques adaptations ont été faites, mettant en évidence When You Are Mine de TV Azteca et Distilling Love de Televisa, qui ont été bien accueillies par le public.

Avec des informations de Cependant