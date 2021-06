Netflix présente ‘Somos.’, La série mexicaine qui raconte le massacre du trafic de drogue à Allende – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Une nouvelle série sur le trafic de drogue arrive sur Netflix, mais cette fois, elle montrera ce qui s’est passé il y a dix ans à Allende, une ville de l’État de Coahuila. Il s’agit de Somos.

Du 18 au 20 mars 2011, un massacre a eu lieu dans la ville d’Allende, Coahuila, où des habitants de la population ont été assassinés aux mains du groupe criminel Los Zetas et de membres de la police municipale.

La série a été créée par le producteur nord-américain James Schamus, qui a participé à la production du film Secret in the Mountain.

Schamus est tombé sur un texte de la journaliste Ginger Thompson ; Comment les États-Unis ont déclenché un massacre au Mexique, où il a raconté le massacre qui a eu lieu sur le territoire mexicain.

C’est ainsi que le producteur a appris le massacre causé par les Zetas, après que quelqu’un de la région eut divulgué des informations sur deux des barons de la drogue les plus recherchés de l’organisation.

Après que les trafiquants de drogue se soient vengés des auteurs possibles, mettant fin à la vie d’innocents, l’événement a été réduit au silence, il n’y a eu aucun accusé et les survivants n’ont pas pu parler après ce qui s’est passé.

« Nous l’avons fait avec beaucoup de respect et avec l’envie de raconter cette histoire, mais, surtout, nous avons voulu donner un visage humain à cette violence qui nous laisse insensible au Mexique. Les chiffres, les chiffres et les pourcentages ne nous disent rien », a déclaré la scénariste de la série Fernanda Melchor.

Nous sommes. arrive sur Netflix le mercredi 30 juin prochain. Il comportera six épisodes et sera disponible avec une exposition virtuelle du Musée de la mémoire et de la tolérance, dans cette exposition sont les détails de Somos. et un hommage est rendu aux victimes.