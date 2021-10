Netflix présentera Cowboy Bebop avec son propre doublage en espagnol latin – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Quelques heures après son arrivée dans le catalogue Netflix en Amérique latine, les utilisateurs de réseaux sociaux dans d’autres parties du monde ont commencé à signaler que Cowboy Bebop sera disponible avec une option de doublage latin espagnol. Cependant, il ne s’agit pas du doublage original de Locomotion ou du redoublement de Funimation, mais d’un nouveau dub latin exclusif pour la plateforme du « N » rouge.

Selon les fuites, ce travail a été réalisé au studio Audiomaster Candiani au Mexique. Le plus curieux est que la direction était en charge de Cristina Hernández et la traduction de Jennifer Medel, qui a effectué les mêmes tâches dans le redoublement de Funimation sorti en septembre dernier.

Le casting du Cowboy Bebop redoublant sur Netflix comprend :

José Gilberto Vilchis (Spike Spiegel).

Ricardo Tejedo (noir de jais).

Karla Falcon (Faye Valentine).

Isabel Martiñón (éd.).

Douce guerrière (Julia)

Monserrat Mendoza (Judy).

Rafael Pacheco (Vicieux).

Produit par Sunrise Studio (Gundam) et réalisé par Shinichirō Watanabe (Samurai Champloo), Cowboy Bebop a été initialement diffusé entre 1998 et 1999 au Japon. La série de 26 épisodes arrivera pour la première fois en Amérique latine en novembre 2001 via la chaîne payante Locomotion. La franchise a également inspiré un long métrage d’animation intitulé Cowboy Bebop: Knocking on the Gates of Heaven (2001).

Netflix fournit le synopsis suivant pour l’anime :

« Une équipe éclectique composée d’un ancien tueur à gages, d’un ancien flic, d’un escroc, d’un petit hacker et d’un chien de laboratoire parcourt l’espace à la recherche de récompenses. »

En prime, Isabel Martiñón (NDLR) et Dulce Guerrero (Julia) sont les seules actrices à avoir prêté leur voix au même personnage dans les trois dubs latins de Cowboy Bebop ; tandis que Ricardo Tejedo répète son rôle de Jet Black après sa participation à la version pour Funimation.

Cowboy Bebop sera présenté en première ce jeudi 21 octobre sur Netflix. La série animée est également disponible sur Funimation (sous-titré et doublé) et Crunchyroll (sous-titré)

Source : CinéPremière