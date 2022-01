Netflix prévoit une série animée basée sur les romans de Scott Pilgrim – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Excellente nouvelle pour les fans de Scott Pilgrim et de son univers histrionique. Et c’est que selon The Hollywood Reporter publie en exclusivité, Netflix prendra en charge une nouvelle série animée basée sur les romans graphiques emblématiques de Scott Pilgrim. Cette adaptation sera réalisée par son créateur original, Bryan Lee O’Malley, qui travaillera avec Netflix et UCP, la division d’Universal Studio Group à l’origine de séries à succès comme The Umbrella Academy ou la nouvelle version de Chucky, le diable terrifiant. poupée. .

Ainsi, Bryan Lee O’Malley lui-même, l’artiste co-créateur des bandes dessinées originales de Scott Pilgrim, sera en charge de l’écriture de la nouvelle série, en étant également producteur exécutif avec BenDavid Grabinski, showrunner du retour de The Midnight Club. .pour Nickelodeon. En ce moment, toutes les personnes impliquées travaillent sur un épisode pilote qui, si le feu vert est donné, donnera lieu au reste des épisodes de cette nouvelle série animée pour Netflix.

Le reste de l’équipe créative est composé de la société d’animation Science SARU responsable d’œuvres telles que Devilman Crybaby pour Netflix, Lu over the wall et d’autres œuvres pour des franchises telles que Shin-Chan, Yo-Kai Watch ou Adventure Time, parmi tant d’autres. d’autres, avec Eunyoung Choi comme producteur et Abel Gongora comme réalisateur.

Scott Pilgrim est né en tant que roman graphique entre 2004 et 2010 via Oni Press, devenant un phénomène de la bande dessinée indépendante, adapté en 2010 en tant que film avec Scott Pilgrim vs. The World et, la même année, en tant que jeu vidéo beat ’em up pour PlayStation 3 et Xbox 360 aux mains d’Ubisoft, les deux œuvres étaient déjà considérées comme cultes. Le jeu vidéo, après avoir été retiré des boutiques numériques des deux consoles, est arrivé il y a un an dans sa version complète pour toutes les plateformes.

