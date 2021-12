Netflix prévoit une série d’Amarte Duele avec Daniel Sosa et Loreto Peralta – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Amarte Duele est devenu l’un des films classiques du cinéma mexicain, alors maintenant Netflix prépare une nouvelle adaptation de l’histoire au format série, qui sera en charge de Fernando Sariñana, qui a réalisé la version originale.

Dans une interview avec El Universal, le réalisateur a partagé plus de détails sur cette nouvelle production. « Nous sommes très heureux de mener à bien ce projet, le film est sur le point d’avoir 20 ans et on continue de se souvenir avec beaucoup d’affection. L’idée est d’emprisonner les nouvelles générations dans cette histoire d’amour qui est toujours d’actualité pour de nombreux adolescents qui pourraient vivre ça », a-t-il déclaré.

Il convient de noter qu’il est maintenant prévu que Tinder soit le moyen par lequel les protagonistes se rencontrent, en poursuivant cette essence de l’histoire de Roméo et Juliette, dans laquelle deux jeunes de classes sociales différentes commencent une romance en faisant leurs amis et leur famille rencontrer s’opposer carrément.

« La série vise à aborder des aspects actuels tels que le langage inclusif et la diversité sexuelle, ainsi que des problèmes toujours d’actualité tels que la discrimination, la toxicomanie, l’alcoolisme et la prostitution des jeunes. Nous savons qu’il y a plusieurs sujets à discuter, mais ce sera un défi pour nous », a ajouté Sariñana.

De plus, à la surprise de tous les fans, le casting original, composé des acteurs Martha Higareda, Luis Fernando Peña et Ximena Sariñana, devrait participer à cette nouvelle production. Et selon les médias susmentionnés, on pense que le comédien Daniel Sosa et l’actrice Loreto Peralta sont les protagonistes.

Source : Cependant