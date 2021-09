Netflix, Prime Video et Disney+ : des sorties à cet effet | Instagram

Si vous ne savez pas quoi faire pendant le week-end, nous vous informerons des premières que les plateformes Netflix, Vidéo principale, Disney + et HBO Max l’ont pour vous, alors continuez à lire pour ne rien manquer des nouveautés.

La vérité est que pour rien au monde, vous ne pouvez manquer cette liste que nous mettons à jour semaine après semaine pour vous.

Le vendredi tant attendu est enfin arrivé et bien sûr avec lui les jours de repos, où sans aucun doute on ne veut qu’être allongé dans le salon ou dans son lit sans rien faire d’autre que manger et regarder des films on se sent de plus en plus proche.

Donc, si vous faites partie de ces personnes qui n’attendent que le week-end pour marathon, nous avons pour vous les premières de Netflix ce week-end, Amazon Prime Video, Disney+ et HBO Max.

A noter que semaine après semaine il y a des nouveautés, alors ne manquez pas cette liste qui est mise à jour chaque semaine pour vous.

Alors sans plus tarder, voici les premières des différentes plateformes de divertissement :

1

Netflix

L’un des plus attendus est sûrement la dernière saison de Lucifer, qui après cinq saisons dit au revoir à son public avec cette sixième.

Maîtres d’atelier de métal est un programme de concours où des artistes métallurgistes soufflent, découpent et soudent des créations monumentales en acier trempé. Tous les participants concourent pour le prix de 50 mille dollars.

Kate est un film d’action-aventure original de Netflix, avec Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura et Woody Harrelson.

Barrages; un film à suspense qui vous tiendra sûrement au bord du lit ou du canapé pendant les 87 minutes qu’il dure.

2

Amazon Prime Vidéo

Les voyeurs arrive sur le petit écran principal et raconte une histoire pas si conventionnelle.

3

Disney+

La vingtaine, un court métrage mettant en vedette Gia, une jeune femme sur le point d’avoir 21 ans et qui commence à affronter tout ce que “être adulte” implique, notamment le fait de cacher des émotions et des sentiments pour faire semblant avec les autres ou ne pas s’inquiéter.

Le corps, un thriller mystérieux qui ne manquera pas de vous tenir au courant tout au long du film. Ce film est sorti en 2012, et vous pouvez désormais le retrouver sur la plateforme.