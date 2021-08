Netflix produit l’adaptation d’un classique mexicain : Pedro Páramo

in

Des décennies plus tard, il y avait des plans pour réadapter Pedro Páramo au cinéma avec Gael García, mais ils ne se sont jamais concrétisés. En soi, porter le roman au cinéma est un défi et López Tarso lui-même a exprimé que jouer ce personnage est un défi parce qu’il ne parle pas beaucoup et qu’il est un murmure, comme tous les autres personnages.

“C’est inaccessible, c’est une littérature qui vole, passe dans les airs, elle est dans l’imaginaire du lecteur, qu’il imagine tellement parce que Rulfo le suggère, et puis tout ce qu’il a imaginé, il s’avère que dans le film, il est impossible de l’exprimer », a expliqué López Tarso à El Financiero.

Il n’y a toujours pas de date estimée pour la première de Pedro Paramo sur Netflix.