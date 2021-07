Netflix produit un mélodrame avec Itatí Cantoral et Eduardo Capetillo comme protagonistes – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La plateforme de streaming Netflix a annoncé que les enregistrements de Where There Was Fire ont commencé, sa nouvelle production qui réunit Itatí Cantoral et Eduardo Capetillo, acteurs reconnus par les feuilletons mexicains.

Créé par José Ignancio Valenzuela, qui était à l’origine de Who Killed Sara ?, le roman mexicain Where There Was Fire sera un pari pour 2022 pour attirer les publics qui suivent les mélodrames.

« C’est un hommage à ces femmes et hommes qui exposent leur vie pour nous sauver. De cette façon, nous assisterons à ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur d’une caserne de pompiers, composée d’un casting attrayant, où mystère, aventure et romance s’entremêlent », a déclaré la plateforme.

L’actrice mexicaine Itati Cantoral a assuré que la production sera un succès pour Netflix, et a salué le retour d’Eduardo Capetillo, qui avait mis de côté son rôle d’acteur pour se consacrer à la politique.

“Je suis très heureux d’être à nouveau dans le monde des mélodrames, mais maintenant à travers Netflix (…) je suis convaincu que nous pourrons raconter une histoire qui captivera tout le public et qui constituera sans aucun doute une référence, non seulement pour des histoires de romans mais pour toutes les histoires d’amour”, a expliqué l’acteur.