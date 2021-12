Netflix profite de premières incontournables en décembre

Netflix et les cinq premières à voir en décembre | .

Ceci étant le dernier mois de l’année, les attentes concernant la séries, les films et documentaires à paraître sont ceux qui devraient être dépassés précisément en décembre, la plateforme Netflix vous propose cinq premières que nous sommes certains de ne pas manquer.

À partir du mois, il est important de connaître le nouveau catalogue de la plate-forme numérique avec le plus grand nombre d’abonnés au monde, elle en compte actuellement plus de 213,6 millions respectivement.

Netflix a gagné en popularité depuis qu’il a commencé à créer du contenu original, l’une des séries les plus récentes qu’il a créées était « The Squid Game », c’est devenu un phénomène mondial, et il en sera sûrement de même avec d’autres projets.

Nous partageons ici quelques titres que vous devriez apprécier ce dernier mois de l’année :

1

Emily à Paris saison 2

Sans aucun doute, Lily Collins jouant Emily est devenue un succès retentissant, à tel point que la société a rapidement décidé de lancer une deuxième saison.

Ses tenues et l’histoire de cette belle jeune femme ont captivé des millions de personnes, la première saison a été créée le 2 octobre 2020 et sa deuxième saison, vous pourrez en profiter le 22 décembre prochain.

2

Neruda

Connaître l’histoire du célèbre homme politique et poète controversé Pablo Neruda, joué par l’acteur mexicain Gael García Bernal, sera sans aucun doute un film impressionnant.

Sa première sur la célèbre plateforme est attendue le 27 décembre, le film racontera un peu la persécution politique que cet important personnage chilien a subie dans les années 30.

3

Cobra Kai saison 4

L’une des sorties les plus attendues de l’année est peut-être la quatrième saison de la série Cobra Kai, où Daniel LaRusso et Jhonny Lawrence semblent parcourir leurs dojos.

Sa première est attendue le dernier jour de l’année, le 31 décembre, le lancement de la première saison a eu lieu le 2 mai 2018.

4

John Wick 3: Parabellum

Un autre des films qui, lors de sa première en 2019 du genre action / suspense, est également devenu un phénomène, cette histoire a la plupart des personnages originaux du premier film.

Désormais, il sera également disponible en Netflix et vous pourrez en profiter à partir du 12 décembre.

5

Histoires d’une génération avec le pape François

Il s’agit d’une série qui débutera le 25 décembre, dans laquelle plusieurs adultes âgés d’environ 70 ans racontent respectivement leurs histoires à divers cinéastes de 30 ans.

Parmi les personnes âgées se trouve précisément le pape François, en fait la production de la série est basée sur son livre « Partager la sagesse du temps ».