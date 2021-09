Netflix promet de révéler de nouveaux “secrets” dans le documentaire de Britney Spears

in

Netflix promet d’exposer les “secrets” de Britney Spears‘conservatorship dans une nouvelle bande-annonce sur la bataille juridique de la pop star.

La plateforme de streaming a sorti la première bande-annonce de son documentaire Britney vs Spears le 7 septembre. 22, dans lequel le réalisateur Erin lee carr essaie d’aller au fond de la situation difficile de Britney.

« Que se passait-il à l’intérieur de la tutelle ? Et pourquoi en était-elle toujours une si elle disait ‘OK’ ? les téléspectateurs entendent en voix off, qui note qu’il y avait des “incitations financières” pour le père Jamie lance, le conservateur de sa succession, et pour “les avocats”.

“Britney a fait gagner beaucoup d’argent aux autres”, poursuit le narrateur.

Par Netflix, Erin et journaliste Jenny Eliscu a travaillé pour “approfondir l’histoire enchevêtrée de la tutelle” qui est en place depuis plus de 13 ans. Le film complet sera diffusé le 7 septembre. 28.

Dans la bande-annonce, une voix off dit : “Personne ne parlerait. Jusqu’à ce qu’ils le fassent”, révélant que “quelqu’un de très proche” de la tutelle “a divulgué” un rapport confidentiel aux cinéastes.