Netflix proposera des jeux mobiles avec votre abonnement

Netflix a confirmé qu’il inclura des jeux mobiles sans frais supplémentaires pour les abonnés. On ne sait pas quels jeux vous obtiendrez, comment vous les obtiendrez ou combien ils coûteront. Des rumeurs évoquaient un possible lancement d’ici 2022.

Netflix fait enfin la lumière sur sa poussée dans le jeu. Comme l’a noté The Verge, Netflix a confirmé dans une lettre aux actionnaires qu’il offrira des jeux aux abonnés « sans frais supplémentaires », à commencer par les titres mobiles.

La société n’a pas décrit les jeux qu’elle offrirait, les mécanismes de livraison ou les plates-formes qu’elle prendrait en charge. Il n’a pas non plus mentionné de date de lancement. Il n’a justifié cette décision qu’en arguant que «le moment est venu» de comprendre comment les abonnés de Netflix apprécient les jeux.

Netflix a également récemment prolongé un accord avec Shonda Rhimes pour inclure les jeux, mais rien ne garantit qu’ils seront liés aux jeux pour les abonnés. Le géant du streaming s’appuyait auparavant sur des émissions interactives comme Black Mirror: Bandersnatch ainsi que sur des liens de marque comme les jeux Stranger Things.

Une offre de jeux Netflix serait un pari. Bien qu’il ne fasse aucun doute que bon nombre de ses abonnés soient des joueurs (The Witcher réussit en partie grâce à la reconnaissance des joueurs, pas seulement des lecteurs), il n’est pas clair que beaucoup de gens s’abonneront juste pour avoir la chance de jouer à des jeux mobiles «gratuits».

Il y a aussi la question pas si petite de la concurrence. Netflix devra rivaliser avec Apple Arcade et Google Play Pass, qui ont tous deux eu amplement le temps d’ajouter des jeux à leur collection. Cependant, ces services concurrents se concentrent exclusivement sur les jeux, et même un pack Apple One est difficile à vendre à moins que vous ne soyez profondément investi dans l’écosystème Apple. Netflix pourrait avoir un avantage simplement en étant omniprésent – il y a de fortes chances que vous soyez déjà abonné. Il s’agit peut-être davantage de fidéliser les clients que d’encourager de nouvelles inscriptions.