Netflix publie chaque semaine les 10 meilleures listes d’émissions de télévision et de films

Lorsque Netflix a inauguré l’ère de la vidéo en streaming, cela a contribué à éliminer les cotes d’écoute traditionnelles de la télévision. Maintenant, la société dit qu’elle veut les ramener, en quelque sorte : le géant du streaming va commencer à publier des listes de ses émissions de télévision et de ses films les plus populaires, qu’il mettra à jour chaque semaine.

Les données de Netflix apparaîtront sur son propre site Web, où il proposera plusieurs listes du top 10 qui classeront les titres en fonction du nombre d’heures que les abonnés de l’entreprise ont passé à les regarder. La société aura des classements mondiaux pour les émissions de télévision et les films, ainsi que les 10 meilleures listes pour 90 pays différents. Netflix dit également qu’il fera appel au cabinet comptable Ernst & Young pour auditer ses chiffres et publiera un rapport de cette société l’année prochaine.

Cela n’aura presque aucun impact sur la façon dont vous regardez Netflix, à moins que vous ne préfériez suivre les données sur la façon dont les autres personnes regardent Netflix. Ce que, pour être juste, certaines personnes sont.

Voici un exemple de ce à quoi ressembleront les cotes de Netflix – ces graphiques classent la visualisation mondiale de Netflix pour la deuxième semaine de novembre et incluent les éléments que Netflix possède ainsi que les éléments qu’il détient sous licence d’autres sociétés :

Une société de streaming publiant régulièrement ses propres données de visionnage n’est pas la même que dans l’ancien monde de la télévision, lorsque Nielsen suivait régulièrement la consommation de visionnage pour tous les réseaux de télévision et rendait ces données largement disponibles.

Mais nous ne vivons plus dans ce monde. Au lieu de cela, la visualisation de vidéos est de plus en plus fragmentée en différents services de streaming appartenant à différentes sociétés, qui sélectionnent les données d’audience à partager lorsqu’elles pensent avoir quelque chose à se vanter.

Netflix n’est pas différent de ses concurrents à cet égard : il publie ces nouveaux chiffres parce qu’ils pensent qu’ils reflètent bien Netflix.

Et bien que ces chiffres puissent être intéressants pour vous, une personne qui regarde Netflix, les chiffres s’adressent vraiment à un public professionnel. Cela inclut les investisseurs, qui veulent voir si les milliards de dollars dépensés par Netflix pour le contenu sont transformés en Things People Watch (notez que les deux listes du Top 10 ci-dessus sont dominées par des produits fabriqués par Netflix au lieu de loués). Cela signifie également que les talents hollywoodiens veulent être rassurés sur le fait que les choses qu’ils font pour Netflix sont regardées par beaucoup de gens.

Les chiffres représentent également un défi tacite pour les services de streaming concurrents comme Disney +, Hulu et Peacock : nous vous défions de publier vos chiffres en utilisant la même méthodologie car nous parions qu’ils sont beaucoup plus petits que les nôtres. Il convient également de noter que le public principal des chiffres d’audience de la télévision traditionnelle – les annonceurs qui voulaient savoir où dépenser leur argent – n’est pas important ici, car Netflix ne diffuse pas de publicités.

Netflix avait l’habitude de garder toutes ses données de visionnage pour lui-même et s’est initialement hérissé lorsque des étrangers ont essayé de mesurer eux-mêmes les émissions. Mais il y a deux ans, il a commencé à publier de manière sélective et périodique certains de ses propres chiffres, toujours ceux qui flattaient l’entreprise.

Les chiffres ont également attiré la dérision des concurrents et des critiques. C’est en partie parce qu’il n’y avait pas de réelle transparence dans les rapports, et en partie à cause de la définition étrange et changeante de Netflix de ce qu’est une « vue ». Au début, Netflix a déclaré qu’une vue se produisait si quelqu’un regardait 70 % d’une émission télévisée ; puis la société a révisé cela et a déclaré que toute personne ayant regardé au moins deux minutes d’une émission comptait comme téléspectateur.

Désormais, Netflix suit simplement le temps que ses téléspectateurs passent, au total, avec une émission ou un film. Cela signifie, en théorie, que deux personnes qui regardent Red Notice, son film d’action moche mais populaire avec Dwayne « The Rock » Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, compterait comme une seule personne regardant le film deux fois.

Alors disons que Netflix fait une suite Red Notice. (Pour : le film, qui aurait eu un budget de 200 millions de dollars, est censé être la tentative de Netflix de créer sa propre franchise d’action ; contre : on dirait qu’il a été fait pour bien moins de 200 millions de dollars.) Mais avec le nouveau chiffres que Netflix publie, vous n’aurez pas à vous fier à des vantardises sans contexte comme celle-ci pour évaluer si c’est une bonne idée :

D’un autre côté, la fétichisation des consommateurs des informations en coulisses sur les divertissements qu’ils consomment ne permet pas nécessairement une meilleure expérience. Nous avions l’habitude de regarder des émissions de télévision et des films sans presque aucune idée du nombre de personnes qui regardaient, et c’était très bien. N’hésitez pas à ignorer tout cela.