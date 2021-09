Netflix publie la bande-annonce du documentaire sur Britney Spears Battle

En effet, cet été Britney a demandé à un juge de porter plainte contre son père, Jamie Spears, pour les abus qu’il a commis avec cette tutelle “abusive”. “Cela fait 13 ans et c’est assez” Britney vs Spears premières le 28 septembre “, annonce la bande-annonce de Netflix pour Britney contre Lances.

La bande-annonce du documentaire révèle qu’ils avaient accès aux personnes qui ont travaillé dans la tutelle de Britney, qui expliquent n’avoir jamais rien vu d’aussi inhabituel dans une tutelle légale. En plus de souligner que finalement de nombreux secrets sur ce que Jamie Spears et son équipe ont fait seront révélés. Le teaser a la voix off de Britney du témoignage qu’elle a donné en public cette année et que grâce à elle, la chanteuse a pu dire au monde ce qu’elle a subi.

Netflix a également dévoilé l’affiche de Britney contre Lances. Il présente une peinture de la princesse pop de la pop star tenant son cou, comme si elle semblait s’étrangler. Le documentaire premières le 28 septembre.