Netflix publie la bande-annonce finale de la saison 4 d’Ozark, partie 1, avant la première de janvier

La quatrième et dernière saison d’Ozark approche à grands pas et la bande-annonce officielle de Netflix confirme que les Byrdes sortent en trombe. Jeudi, le streamer a donné aux fans le meilleur aperçu de la première moitié de la saison 4, qui diffusera sept épisodes le 21 janvier avant d’abandonner la seconde moitié de la saison plus tard en 2022.

En plus d’un accident de voiture explosif, la bande-annonce taquine également que Marty (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney) vont s’enfoncer plus profondément que jamais dans le monde criminel alors qu’on leur confie la tâche de négocier et d’accorder l’immunité entre le baron de la drogue Omar Navarro (Felix Solis) et le FBI. Pendant ce temps, la séparation entre Marty et Ruth (Julia Garner) s’élargit encore après qu’elle s’est associée à Darlene, recrutant Jonah pour lui servir de blanchisseur d’argent.

Rejoindre le casting de la saison 4 est l’ancien exorciste Alfonso Herrera, qui incarnera un membre de la famille Navarro avec les yeux sur le cartel de l’oncle Omar. Adam Rothenberg, Bruno Bichir, CC Castillo et Katrina Lenk rejoignent également Ozark dans sa dernière saison. Les stars invitées de la saison 3, Felix Solis, qui incarne Omar Navarro, et Damian Young, qui incarne Jim Rattelsdorf, ont également été promus habitués de la série pour la saison 4.

Ozark a lancé sa troisième saison pour la dernière fois en 2020 et a été salué par les fans et les critiques, remportant 32 nominations aux Primetime Emmy, dont deux pour des séries dramatiques exceptionnelles. « Nous sommes tellement heureux que Netflix ait reconnu l’importance de donner à Ozark plus de temps pour mettre fin à la saga de Byrdes », a déclaré le showrunner Chris Mundy dans une déclaration à Variety en juin 2020 lors de l’annonce de la saison 4. « Ce fut une si belle aventure pour nous tous – à la fois à l’écran et en dehors – nous sommes donc ravis d’avoir la chance de la ramener à la maison de la manière la plus enrichissante possible. »

Bateman a ajouté: « Une saison de grande taille signifie des problèmes de grande taille pour les Byrdes. Je suis ravi de terminer avec un (des) bang(s). » Peu de temps après le début de la production de la saison 4, Bateman a informé Jimmy Fallon de la décision de diviser la saison en deux périodes de sept épisodes, expliquant: « Ce sera donc vraiment comme la saison quatre et la saison cinq, mais ils sont plus courts. »