Netflix publie la première bande-annonce de la série Colin Kaepernick

Une nouvelle série basée sur la vie de Colin Kaepernick arrive sur Netflix plus tard ce mois-ci. Mardi, le service de streaming a publié la première bande-annonce complète de Colin en noir et blanc, qui raconte l’histoire de la vie de l’ancien quart-arrière de la NFL au lycée. La mini-série en huit parties, co-créée par Kaepernick et Ava DuVernay, sera diffusée sur Netflix le 29 octobre.

Kaepernick a partagé la bande-annonce sur son compte Twitter. Dans le tweet, Kaepernick a écrit : « Faites confiance à votre pouvoir. Aimez votre noirceur. Vous saurez qui vous êtes. » Kapernick est un militant depuis qu’il s’est agenouillé pendant l’hymne national en tant que membre des 49ers de San Francisco en 2016. Il s’est depuis déclaré ouvertement contre les injustices qui se produisent avec les minorités dans le pays.

Le chemin est le pouvoir. Colin en noir et blanc, des co-créateurs @Kaepernick7 et @ava, première le 29 octobre pic.twitter.com/2jA6xVqMie – Netflix (@netflix) 12 octobre 2021

Le synopsis indique que Collin dans Balck & White est » une nouvelle série limitée dramatique audacieuse qui raconte l’histoire de la maturité de Kaepernick, s’attaquant aux obstacles de la race, de la classe et de la culture en tant qu’enfant adoptif noir d’une famille blanche. Colin en noir et blanc met en vedette Jaden Michael dans le rôle de Young Colin avant d’atteindre les plus hauts niveaux du football américain en tant que quart-arrière de la NFL et de devenir une icône culturelle et un militant ; Nick Offerman et Mary-Louise Parker en tant que ses parents bien intentionnés Rick et Teresa ; et Colin Kaepernick lui-même, qui apparaît en tant que narrateur actuel de sa propre histoire, guidant les téléspectateurs à travers un éventail robuste et coloré de moments contextuels historiques et contemporains. »

Netflix a annoncé la nouvelle série pour la première fois en juin 2020. « Trop souvent, nous voyons des histoires de races et de Noirs décrites à travers une lentille blanche », a déclaré Kaepernick dans un communiqué à l’époque. « Nous cherchons à donner une nouvelle perspective aux différentes réalités auxquelles les Noirs sont confrontés. Nous explorons les conflits raciaux auxquels j’ai été confronté en tant qu’homme noir adopté dans une communauté blanche, pendant mes années de lycée. C’est un honneur de donner vie à ces histoires en collaboration avec Ava pour le monde à voir. »

Kaepernick, 33 ans, a été repêché par les 49ers au deuxième tour du Nevada. Il a disputé 69 matchs avec 58 départs et a lancé pour 12 271 verges, 72 touchés et 30 interceptions tout en se précipitant pour 2 300 verges et 13 touchés. Il a mené les 49ers à une apparition au Super Bowl en 2012 et détient le record du plus grand nombre de verges au sol par un quart-arrière en un seul match (181).