Netflix publie l’affiche de la saison 4

La saison 4 de Cobra Kai sortira à la fin de ce mois et aura pour objectif de capturer l’âme de la vallée de San Fernando. Pour préparer les fans à la quatrième saison de la série suite de The Karate Kid, Netflix et Sony Television ont dévoilé leur affiche officielle de la nouvelle saison. L’affiche montre deux factions de personnages qui s’affronteront dans le tournoi de karaté All Valley. Daniel et Johhny sont d’un côté tandis que John Kreese et Terry Silver, le principal méchant de The Karate Kid Part III, sont de l’autre côté. Le bas de l’affiche montre les élèves des dojos Cobra Kai, Miyagi-Do et Eagle Fang.

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Thomas Ian Griffith rejoindrait Cobra Kai pour reprendre son rôle de Terry. D’après l’affiche, il fera équipe avec John pour aider le dojo Cobra Kai à battre Miyagi-Do et Eagle Fang. Griffith a récemment parlé de l’émission sur le podcast Cobra Kai Kompanion et a déclaré qu’il n’avait pas interagi avec Ralph Macchio (Daniel) depuis 1989.

L’âme de la vallée est à gagner. De quel côté le prendra-t-il ? Cobra Kai Saison 4 premières le 31 décembre. pic.twitter.com/rgdqu1qIpZ – Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 2 décembre 2021

« Coupé à, vous savez, 30 ans plus tard, quand j’avais marché sur le plateau parce que je n’avais pas vu Ralph, nos chemins ne s’étaient pas croisés pendant toutes ces années, juste pour le voir sur le plateau de ‘Cobra Kai’, c’était tellement bizarre », a déclaré Griffith, par Heavy. « Nous étions comme si nous nous regardions en souriant et vous savez, vous avez le sentiment que vous vous dites « ah, c’était une bonne expérience avec cette personne ». Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens que c’est une chose vraiment positive et c’est – je suis parti en disant: « Je suis heureux d’être ici. » »

Griffith a poursuivi: « Je me souviens que nous disions que nous avions le même âge et que nous jouions aux extrémités opposées du spectre et je vais, je ne le suis pas – je suis trop jeune pour avoir été au Vietnam mais c’est comme si j’allais simplement avec ça, vous savez, je mesure 6’4 » et vous savez quoi, vous vous y engagez et c’est comme s’ils le découvriraient. Ils vont acheter ce personnage ou ils ne le font pas. «

La saison 4 de Cobra Kai sera diffusée sur Netflix le 31 décembre. La série a été renouvelée pour une cinquième saison qui est actuellement en production.