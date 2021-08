Netflix publie le premier aperçu de la dernière saison de « Dear White People » ⋆ .

L’une des séries très attendues de Netflix Dear White People revient sur le service de streaming avec sa quatrième et dernière saison.

Un rapide teaser de 47 secondes a été publié vendredi, ce qui a donné aux fans un aperçu rapide de l’Université de Winchester, du studio et de certains de leurs personnages préférés comme Colandrea “Coco” Conners, et le personnage principal Samantha White.

Il s’est ouvert avec une voix disant “D’accord” alors qu’ils se préparent pour un spectacle, mais termine la bande-annonce avec l’interprétation de la distribution de Montell Jordan Le single à succès de 1995 “This Is How We Do It”.

Bien que le premier aperçu ne donne pas trop d’indices sur ce qui se passera pendant que les étudiants préférés des téléspectateurs de Winchester essaient de terminer leur dernière année, il semble qu’il y aura plus de chant et de danse impliqués cette saison.

Justin Simien, Yvette Lee Bowser, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Antoinette Robertson, Brandon P. Bell, Ashley Blaine Featherson, Logan Browning et Marque Richardson assistent à la première de la série originale Netflix “Dear White People” Volume 3 (Photo by Charley Gallay/. pour Netflix)

Les stars du spectacle Logan Browning, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson, DeRon Horton, Marque Richardson, Brandon P. Bell, John Patrick Amedor. Ils seront de retour pour voir le spectacle dans sa dernière saison.

Comme les trois saisons précédentes, il y aura un total de 10 épisodes et sa première le 22 septembre.

Netflix a révélé dans le synopsis que cette saison sera un peu plus animée que les saisons précédentes car elle a été transformée en une comédie musicale inspirée des années 90.

Justin Simien au Sundance Film Festival le 27 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

Le synopsis se lit comme suit: «Dans le contexte d’une année de terminale à Winchester ainsi que d’un avenir post-pandémique pas si lointain, Dear White People Vol. 4 retrouve nos personnages en repensant à l’année la plus formatrice (et théâtrale) de leur vie.

Événement musical à la fois afro-futuriste et inspiré des années 90, Dear White People Vol. 4 est une expérience d’adieu à ne pas manquer avec une promesse parfaite : parfois, la seule façon d’aller de l’avant est de la rejeter.

Cher créateur des Blancs Justin Simien a également publié la bande-annonce sur son Instagram avec les légendes correspondantes qui se lisaient comme suit: “A fait une comédie musicale pendant les pandémies parce que la joie noire était nécessaire ✌🏾DWP V. IV le 22 septembre.”

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle le nom de l’écrivain fait les gros titres.

Alors que Simien fait ses adieux à sa série bien-aimée, il se prépare à créer de nouveaux projets avec Paramount Television Studios. Deadline a annoncé que Simien avait signé un contrat de trois ans avec la société de production et qu’il “développerait des séries télévisées premium destinées à diverses plateformes via sa société de production Culture Machine”.

Dans sa déclaration, l’homme de 38 ans a déclaré: “Au cours de l’incroyable course de quatre saisons de Dear White People, ce fut un honneur de faciliter une narration audacieuse par conception, inclusive par défaut qui pousse à une représentation meilleure et plus nuancée sur écran ainsi que dans la salle de l’écrivain, la chaise du réalisateur et dans tous les départements.

Soutenu par une équipe de rêve enthousiaste aux studios de télévision Paramount, je suis ravi d’avoir les ressources nécessaires pour appliquer ma passion pour identifier et développer les stars, les conteurs et les artistes de demain à une échelle exponentiellement plus grande.

Il a terminé sa déclaration par : « Alors que notre industrie s’efforce d’attirer une base de consommateurs en constante évolution et de plus en plus diversifiée, Culture Machine est prête et dédiée à répondre à cette demande. »

D’autres détails sur l’accord n’ont pas été révélés, mais Aaliyah Jihad rejoint Simien en tant que directeur créatif.

