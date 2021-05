Netflix publie Manoj Bajpayee, Kay Kay Menon, Ali Fazal a dirigé le teaser de Ray, vérifiez les détails

La partie la plus excitante et la plus charnue de l’anthologie est la deuxième et la troisième nouvelle révélée dans le teaser qui sera dirigée par Kay Kay Menon et Manoj Bajpayee. (Crédit: Netflix Teaser / YouTube)

Netflix a publié aujourd’hui le court teaser de son anthologie à venir Ray, ravissant les fans du cinéaste Satyajit Ray dont les histoires ont été adaptées dans le film. L’anthologie qui comprendra quatre histoires distinctes a l’un des acteurs les plus polyvalents de la distribution, y compris des noms comme Kay Kay Menon, Manoj Bajpayee, Ali Fazal, entre autres. Étant donné que la sortie réelle du film en quatre parties est prévue pour le 25 juin, le teaser n’a pas révélé trop de détails.

Cependant, pour les amateurs de cinéma, le teaser de 51 secondes leur a donné suffisamment d’indices sur leurs stars préférées. Le teaser a également révélé le protagoniste des quatre nouvelles du film. Les quatre courts métrages exploreront le thème de l’amour, de la luxure, de la vérité et de la trahison en approfondissant les histoires écrites par Ray.

L’anthologie qui a une distribution magnétiquement attrayante d’acteurs chevronnés comme Bajpayee et Menon sera dirigée par un ensemble de trois réalisateurs à savoir – Abhishek Chaubey, Srijit Mukherji et Vasan Bala. Le premier à être révélé dans le teaser est le court métrage intitulé “ Forget Me Not ” dirigé par l’acteur célèbre de Mirzapur Ali Fazal, la dernière nouvelle révélée dans le teaser aura le fils d’Anil Kapoor, Harshvarrdhan Kapoor, dans le rôle principal intitulé “ Spotlight ”.

La partie la plus excitante et la plus charnue de l’anthologie est la deuxième et la troisième nouvelle révélée dans le teaser qui sera dirigée par Kay Kay Menon et Manoj Bajpayee. Alors que Menon jouera le rôle central dans «Bahrupiya», Bajpayee sera vu divertir le public dans le court métrage intitulé «Hungama Hai Kyon Barpa».

Les acteurs principaux seront habilement soutenus par une gamme de bons acteurs de l’anthologie, notamment Gajraj Rao, Anindita Bose, Akansha Ranjan Kapoor, Bidita Bag, Dibyendu Bhattacharya, Radhika Madan et Chandan Roy Sanyal, entre autres. L’année 2021 est célébrée en tant que centenaire du cinéaste emblématique Satyajit Ray dont les films, les courts métrages et les écrits continuent d’inspirer la récolte actuelle de cinéastes et d’écrivains exceptionnels du monde entier.

