Netflix publie un aperçu de la saison 2 de The Witcher et annonce le renouvellement de la saison 3

La saison 2 de The Witcher arrive enfin cet hiver, juste à temps pour Noël. Les teasers ont été courts et mystérieux, jusqu’à présent, mais Netflix a également proposé une paire de vidéos en avant-première et de grandes annonces, notamment que la saison 3 de The Witcher est en route.

Le premier clip nous donne un aperçu du premier épisode de la saison 2, basé sur l’histoire de Witcher “A Grain of Truth”, dans laquelle Geralt tombe sur un manoir habité par un homme nommé Nivellen, qui a le visage d’une bête.

Le sorceleur La saison 1 s’est terminée par la rencontre de Geralt de Rivia et de la princesse Cirilla de Cintra – mieux connue sous le nom de Ciri – alors que les trois chronologies distinctes de la série convergeaient, tandis que des sorciers, dont Yennefer de Vengeberg, repoussaient l’invasion de l’armée nilfgaardienne. Le deuxième clip se concentre sur ces deux parfaits inconnus, destinés par le destin à se rencontrer, avec toute l’étrangeté que cela apporte.

La saison 2 commencera probablement le voyage de Ciri pour de bon. La série racontait à peu près les événements du premier roman de Witcher, Le sang des elfes, entrelacés avec certains événements des nouvelles de l’auteur Andrzej Sapkowski suivant le personnage. Des choses comme une publication Instagram de la star (et grand fan de Witcher) Henry Cavill laisse entendre que la saison 2 commencera à couvrir le deuxième livre de la série, The Time of Contempt – cette publication comprend une citation de ce livre.

La série continuera également à tisser des histoires à partir des nouvelles de Geralt, la saison 2 commençant par la nouvelle A Grain of Truth. Des stars comme Cavill, Freya Allan (Ciri) et Anya Charlotra (Yennefer) reviendront, bien que les complications des retards liés à COVID aient forcé au moins un acteur à s’éloigner de la série.

Presque aussi gros que les deux clips de l’émission imminente, l’annonce que la saison 3 de The Witcher est une chose sûre. De plus, le département Witcher de Netflix travaille sur un deuxième film d’animation et sur ce qu’ils décrivent comme une série “Kids and Family” se déroulant dans le monde de The Witcher.

Lancez une pièce dans notre univers Witcher en pleine croissance ! Nous pouvons annoncer officiellement la saison 3 de The Witcher, ainsi qu’un deuxième long métrage d’animation et une nouvelle série Kids and Family se déroulant dans le monde de The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx – Le sorceleur (@witchernetflix) 25 septembre 2021

Les détails sur tous ces projets sont rares. Nous n’avons pas eu de fenêtre de sortie pour The Witcher Saison 3, et il n’y avait même pas d’indice pour savoir si le film d’animation est quelque chose de nouveau ou s’il s’agit d’une suite de The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film d’animation récemment sorti sur Netflix. film suivant le mentor de Geralt, Vesemir. Le streamer prépare également une série préquelle, The Witcher: Blood Origin, qui se déroule 1 200 ans avant les événements de The Witcher. La saison 2 de The Witcher fait ses débuts sur Netflix le 17 décembre 2021.