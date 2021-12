Netflix publie une bande-annonce pour la saison 6 de « Queer Eye » au Texas

La bande-annonce de Queer Eye Saison 6 est là quelques jours avant la grande première. Il semble que les nouveaux versements viendront avec un double choc culturel alors que les Fab 5 se dirigent vers le Texas. Il aborde également la pandémie de COVID-19 pour la première fois dans cette émission.

Queer Eye Saison 6 trouve Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk et Jonathan Van Ness en voyage au Texas, où ils semblent ravis de porter des chapeaux scandaleux de dix gallons et d’apprendre quelques danses honky-tonk. Ces moments légers laissent place à un vrai travail, allant d’un éleveur ayant besoin de soins personnels et d’hygiène aux propriétaires de petites entreprises en larmes au sujet de leur avenir économique. La saison débute dans son intégralité le vendredi 31 décembre, mais vous pouvez en avoir un aperçu ci-dessous.

Les fans étaient ravis de voir que ce spectacle revient. L’un d’eux a commenté : « Je suis tellement prêt pour ça ! J’ai hâte de voir à quel point les vraies personnes qui traversent ça persévérent et s’épanouissent avec l’aide des Fab Five. Pouvez-vous croire ? » Un autre a ajouté: « Yay. Une émission Netflix que j’ai hâte de revenir! » tandis qu’un troisième a écrit: « ILS SONT DE RETOUR, ILS SONT DE RETOUR, ILS SONT DE RETOUR ILS ME MANQUENT BEAUCOUP. »

Queer Eye suit cinq professionnels qui aident les gens moyens avec leur style, leurs soins personnels, leur palais, leur régime médiatique et leur décoration intérieure. Leur ouverture a également tendance à exposer les invités à des aspects de la culture LGBTQ+ qu’ils n’avaient peut-être pas vus auparavant, ou à inspirer des conversations sur l’acceptation. En cette saison, il semble que cette partie de la série atteindra de nouveaux sommets grâce à un candidat transgenre qui cherche à se frayer un chemin dans le monde de l’haltérophilie de compétition.

Le Fab 5 aidera également un lycée à planifier et à exécuter son bal parfait, et peut-être même offrir un aperçu de la fracture politique aux États-Unis. De nombreux clips émotionnels de la nouvelle bande-annonce semblent tourner autour de la pandémie, y compris ceux qui pleurent leur bien-aimé ceux et ceux qui ont souffert des retombées économiques.

Queer Eye a commencé en 2003 sur Bravo avec le titre Queer Eye for the Straight Guy, alors qu’il se concentrait principalement sur les hommes homosexuels conseillant les hommes hétérosexuels dans les domaines énumérés ci-dessus. Cette version de l’émission a duré 100 épisodes et a finalement été annulée en 2007, mais elle a été relancée par Netflix en 2018. La nouvelle distribution adopte une vision légèrement plus large que le concept original. Il a déjà duré 47 épisodes, en comptant deux spéciaux diffusés jusqu’à présent.

Queer Eye Saison 6 premières le vendredi 31 décembre sur Netflix. Les cinq premières saisons et les deux spéciaux y sont maintenant diffusés en continu.