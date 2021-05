Netflix publie une nouvelle bande-annonce pour Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie, basée sur les personnages créés par Naoko Takeuchi. Le film, qui sera divisé en deux parties, qui sera disponible dans le catalogue du service de streaming à partir du 3 juin.

Comme le révèle la bande-annonce, les protagonistes devront faire face à une menace mystérieuse qui utilise les faiblesses des gens pour mettre fin à la Terre. “Avec le pouvoir des cauchemars des gens, je ferai envahir les ténèbres sur cette planète”, dit le méchant.

«Si vous montrez de la faiblesse, ils vont pénétrer votre cœur. Protéger cette planète sera toujours notre devoir. Il faut arrêter leurs pieds », disent les protagonistes. De plus, les marins devront affronter le cirque de la lune morte. «Notre spectacle de Dead Moon Circus ne fait que commencer», préviennent-ils.

“Quand une puissance sinistre plane sur la Terre après une éclipse solaire totale, les Gardiens doivent ramener la lumière dans le monde”, lit-on dans le synopsis du film, réalisé par Chiaki Kon. L’histoire est également connue pour se dérouler en avril, lorsque les fleurs de cerisier sont en fleurs et que Tokyo est d’humeur festive alors que la plus grande éclipse solaire totale du siècle a lieu. Alors que la nouvelle lune assombrit le soleil et atténue sa lumière, Usagi et Chibi-Usa rencontrent Pegasus, qui est à la recherche de la jeune fille choisie qui peut briser le sceau du cristal d’or.

Créée par Naoko Takeuchi en 1991, la série originale a été diffusée jusqu’en 1997. Plus tard, Toei Animation a préparé un redémarrage intitulé Sailor Moon Crystal qui a été diffusé jusqu’en 2017 et dont l’histoire se poursuit maintenant avec Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie. Chiaki Kon est le directeur de la production, qui a déjà été vue au Japon.

Source: Cependant