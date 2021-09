Netflix rachète Game Dev Night School Studio, créateur de Oxenfree

Cela signifie-t-il qu’une série limitée Oxenfree pourrait être une chose ? Image : Netflix / Night School Studio / Kotaku

Le géant du streaming Netflix a acquis Night School Studio, un développeur fondé par d’anciens employés de Telltale Games qui a sorti Oxenfree, un jeu de mystère surnaturel intrigant, et Afterparty, un voyage comique à travers l’enfer. Bien que désormais filiale de Netflix, Night School Studio a confirmé que le développement d’Oxenfree 2 est toujours en cours.

Dans un communiqué de presse, le co-fondateur de Night School Studio, Sean Krankel, a déclaré que le jumelage entre les deux était “naturel”, mentionnant que la mission de Netflix de “soutenir divers conteurs” avait conduit les deux parties à unir leurs forces.

“Night School veut étendre nos aspirations narratives et de conception à travers des jeux distinctifs et originaux avec cœur”, a déclaré Krankel. « Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos explorations dans le gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel. C’était comme si les deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement.

En tant que tel, Night School Studio est désormais officiellement le premier développeur de jeux sous l’aile de Netflix. Il est bien connu que Netflix a voulu se lancer dans le développement de jeux, en s’associant à plusieurs développeurs, dont Telltale Games sur un jeu d’aventure Stranger Things annulé depuis, pour publier des projets liés à son IP sous licence. Mais le géant du streaming n’a jamais possédé de développeur jusqu’à présent, et on ne sait pas quel travail Night School entreprendra en tant que filiale.

Krankel a confirmé que Night School continuerait à travailler sur Oxenfree 2, qui devrait sortir l’année prochaine sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et PC. Krankel a également déclaré que l’équipe “continuerait à concocter de nouveaux mondes de jeu” et que Netflix avait “fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative”.

G/O Media peut toucher une commission

Lire la suite: Oxenfree, la revue Kotaku

La nouvelle de cette acquisition survient peu de temps après que le géant du streaming a organisé un événement pour les fans appelé TUDUM (oui, c’est l’onomatopée sonore de démarrage de Netflix). C’était une vitrine de trois heures pleine de révélations, comme l’intro de l’adaptation en direct de Cowboy Bebop (ce qui est vraiment bien, à moins que vous ne demandiez à mon éditeur, que je soupçonne est mort à l’intérieur) et la confirmation que The Witcher sera revient pour une troisième saison aux côtés d’un spin-off pour les enfants.