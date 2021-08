Netflix Reality Show fait face à encore plus d’examen

La créatrice de Jew in the City, Allison Josephs, n’est pas une grande fan de la série de téléréalité Netflix My Unorthodox Life et elle appelle son objectif principal, Julia Haart, et tout Hollywood pour sa représentation de la communauté juive hassidique orthodoxe. “Je pense que tout le monde devrait être autorisé à raconter son histoire, mais son histoire devrait être basée sur la vérité. Et la réalité est que Julia Haart ne raconte pas son histoire. Elle parle d’une vie beaucoup plus hassidique qu’elle n’a jamais vécue”, Josephs a déclaré à TMZ le 7 août. “Maintenant, je crois que quelque chose lui est arrivé et qu’elle a eu une sorte de lutte en tant qu’être humain, mais elle a essentiellement coopté l’histoire de quelqu’un d’autre. Le fait qu’elle ait appelé toute une communauté ‘ fondamentalistes lorsque les gens de cette communauté sont attaqués dans la rue mettent vraiment en danger les Juifs et nous espérons vraiment que Netflix et tout Hollywood feront mieux. »

Elle a poursuivi, ajoutant que les émissions de télévision de cette nature aggravaient encore les problèmes au sein de la communauté juive. “Les gens sont dévastés parce qu’il y a des problèmes dans la communauté et nous ne pouvons pas prétendre qu’il n’y en a pas. C’est quelque chose que nous devons admettre pour résoudre mais pour donner l’impression que ces histoires négatives encore et encore, c’est tout ce qui existe , nous n’avons jamais d’histoires positives.”

“Je crois qu’elle est une personne blessée et j’ai de la compassion pour sa douleur. Mais je ne crois pas que la communauté orthodoxe soit à blâmer pour ce pour quoi elle souffre”, a-t-elle déclaré, avant de partager que le spectacle fait partie d’un bien plus grand Problème hollywoodien. “Il y a plus sur leur chemin. Il y a des singularités nues avec ça et il y a un nouveau film qui sort aujourd’hui (7 août) avec des Juifs hassidiques qui vendent de la drogue. Y a-t-il des trafiquants de drogue hassidiques? Je suis sûr, mais encore une fois, et aussi je J’en ai tellement marre de ces représentations de Juifs hassidiques avec la barbe collée et les boucles latérales. Il n’y a aucune authenticité. Chaque minorité veut jouer son rôle et quand il s’agit de Juifs, ils mettent juste un costume et font une représentation ridicule et ils ont mis les Juifs dans ce rôle de compte-chance timide, ce qui ne devrait tout simplement pas être acceptable en 2021. »