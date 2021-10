Netflix Reality Star utilise des insultes homophobes sur un podcast

Harry Jowsey, qui a déjà joué dans Too Hot to Handle de Netflix, attrape un contrecoup pour avoir utilisé une insulte homophobe lors du dernier épisode de son podcast Tap In. Tout en discutant de sa récente conversation avec James Charles, Jowsey affirme que le maquilleur est venu sur lui sans le vouloir.

« James Charles essaie de me f–– le maquilleur. Vous ne savez pas qui il est ? Juste quelques f––t. » L’épisode a depuis été retiré et une nouvelle version plus courte de l’émission a été rechargée. La conversation n’aurait jamais été destinée à faire le montage final de l’épisode. D’une durée de 40 minutes à l’origine, l’épisode a été condensé à seulement 27 minutes, supprimant d’autres segments ainsi que la conversation de côté avec un membre de son équipe concernant Charles. Jowsey s’est excusé d’avoir utilisé le mot.

« Je suis profondément gêné d’avoir utilisé un terme aussi offensant dans une conversation. J’ai déjà parlé avec James en privé et j’ai hâte d’utiliser cela comme une expérience d’apprentissage et de ne pas oublier le poids que mes mots portent. Je veux aussi sincèrement m’excuser auprès de toute la communauté LGBTQ+ que je soutiens de tout cœur », a-t-il déclaré.

Cette décision est une surprise pour beaucoup de ses fans, car Jowsey a soutenu la communauté trans. Il a fait des vidéos dans le passé en partageant sa situation de connexion avec Nikita Dragon et en disant en outre « Les femmes trans sont des femmes » devant la caméra. Charles et Jowsey n’ont pas encore été liés publiquement l’un à l’autre en tant qu’amis, en ligne ou en personne.

Jowsey a figuré dans le clip de Dragon pour son single « D––k ». « Je ne vois pas ça comme un gros problème. » Jowsey a poursuivi: « J’ai l’impression d’être très chanceux avec mes amis et ma famille, que tout le monde est ouvert d’esprit et aime les gens pour ce qu’ils sont au lieu de paniquer », a déclaré Harry. « Je ne le vois pas comme un gros accord. J’ai dit à mon ami le lendemain, comme, ‘ouais, c’était fou.' » Jowsey a révélé que c’est plus que le corps du dragon qui l’attirait. « Je suis énormément attiré par l’énergie des gens, ce n’est pas le cas. importe vraiment qui ils sont », a-t-il déclaré. « Donc, avec Nikita comme, si vous la connaissez, vous la rencontrez, surtout hors ligne, elle est très puissante, elle est très motivée, elle est très attirante et très réussie à bien des égards. Donc, je ne sais pas, j’ai toujours été attiré par elle. »