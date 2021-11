Netflix recrute Freddie Prinze Jr. et la star de ‘Lucifer’ Aimee Garcia pour un nouveau film de Noël

Le prochain projet d’Aimee Garcia pour Netflix n’inclura pas le diable. La star de Lucifer a été choisie pour une comédie romantique de Noël pour le streamer avec Freddie Prinze Jr. Le film, qui n’a pas encore de titre, sera réalisé par Gabriela Tagliavini, qui a déjà réalisé Malgré tout pour Netflix en 2019.

Garcia incarnera Angelina, une pop star qui a besoin de faire une pause dans sa vie trépidante de superstar. Alors, elle décide de se rendre dans une petite ville de New York pour exaucer le vœu spécial d’un fan. Là-bas, elle trouve non seulement une nouvelle inspiration pour reprendre sa carrière, mais aussi l’amour. Jennifer C. Stetson et Paco Farias ont écrit le scénario, avec Michael Varrati en révision, rapporte Deadline. L’Allemand Michael Torres de GMT Films produit avec Lucas Jarach, tandis qu’Eric Brenner est producteur exécutif.

Le premier grand rôle de Garcia est celui de Veronica Palmero dans George Lopez. Elle a également joué le rôle de Jamie Batista dans Dexter et Didi Diaz dans Rush Hour. Elle a rejoint Lucifer en tant qu’Ella Lopez dans la deuxième saison de la série. Garcia a continué d’apparaître dans l’émission après être passé à Netflix pour les saisons 4, 5 et 6. La dernière saison est sortie le 10 septembre. Garcia joue également dans Western Murder at Emigrant Gulch, qui sortira le 6 décembre. Le film de 2016 de Garcia Sister Cities est également disponible sur Netflix.

Quant à Prinze Jr., il a récemment joué dans la reprise de Punky Brewster de Peacock en tant qu’ex-mari de Pinky, Travis. Il a également joué dans Je sais ce que tu as fait l’été dernier, Scooby-Doo et She’s All That. Plus récemment, Prinze s’est concentré sur le doublage, jouant Kanan Jarrus dans Star Wars Rebels. Il exprime également des personnages dans Robot Chicken et Bordertown. Par coïncidence, il est également apparu sur George Lopez, mettant en vedette dans l’épisode de 2006 « George Gets Cross Over Freddie », un épisode croisé avec la sitcom de courte durée ABC de Prinze Freddie.

On ne sait pas quand le nouveau film de Noël avec Garcia et Prinze fera ses débuts, mais c’est la dernière tentative de Netflix d’ajouter à sa bibliothèque de films de vacances adaptés aux familles. Netflix a rencontré le succès avec The Christmas Chronicles, A Christmas Prince et The Princess Switch, qui sont chacun devenus des franchises. Le streamer abrite également Holiday Rush, Holidate, A California Christmas et de nombreux autres titres de Noël.