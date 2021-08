Netflix récupère le ‘Manifest’ de NBC pour la quatrième saison

Netflix a repris “Manifest” pour une quatrième et dernière saison 10 semaines après que NBC a annulé le drame.

Le streamer a également annoncé que cette nouvelle saison à venir comprendra 20 épisodes, ce qui est plus que n’importe quelle saison reçue sur NBC. (Le premier se composait de 16 épisodes, tandis que le deuxième et le troisième se composaient de 13 épisodes chacun.) Que les 20 soient publiés en même temps ou en plusieurs parties n’a pas été annoncé.

“Manifest” suit divers passagers du vol fictif Montego Air 828 qui subissent une grave crise de turbulence alors qu’ils volent de la Jamaïque à New York, seulement lorsqu’ils atterrissent, ils apprennent que cinq ans et demi se sont réellement écoulés – et ils sont revenus avec le capacité spéciale de voir des aperçus des événements à venir.

“Depuis sa première sur Netflix en juin, Manifest s’est avéré très populaire auprès de nos membres. Jeff Rake et son équipe ont créé un mystère séduisant qui a des téléspectateurs du monde entier sur le bord de leurs sièges et qui croient à nouveau en une seconde chance, et nous ‘ Nous sommes ravis qu’ils clôturent les fans avec cette dernière saison de grande taille”, a déclaré Bela Bajaria, responsable de globe TV, Netflix.

Melissa Roxburgh dans le rôle de Michaela Stone et Josh Dallas dans le rôle de Ben Stone dans “Manifest”. L’émission, anciennement diffusée sur NBC, a été reprise pour une quatrième saison par Netflix. (Photo de : Peter Kramer/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

“Manifest” a été créé pour la première fois sur NBC en septembre 2018 et a duré trois saisons sur le réseau de diffusion, sa plus récente ayant été diffusée le 10 juin. Quatre jours plus tard, NBC a annoncé qu’elle n’accorderait pas à la série une quatrième saison. La troisième saison a attiré en moyenne environ 3,1 millions de téléspectateurs en direct, ce qui en fait la 11e série scénarisée la mieux notée de NBC au cours de la saison télévisée 2020-21.

Après avoir laissé l’histoire sur un cliffhanger traditionnel de fin de saison, Rake, qui a créé la série, avait le désir de continuer la série, et le soutien du public l’a appuyé sur les réseaux sociaux.

“Ce qui a commencé il y a des années comme une envolée fantaisiste au plus profond de mon imagination est devenu le voyage de toute une vie en moteur à réaction. Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pu imaginer l’effusion mondiale d’amour et de soutien pour cette histoire, ses personnages et le équipe qui travaille si dur pour donner vie à tout cela. Que nous puissions récompenser les fans avec la fin qu’ils méritent m’émeut sans fin. Au nom de la distribution, de l’équipe, des scénaristes, des réalisateurs et des producteurs, merci vous à Netflix, à Warner Bros., et bien sûr aux fans. Vous avez fait ça”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’exécutif de Rake produit aux côtés de Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jacqueline Levine et Len Goldstein. L’émission provient de Jeff Rake Productions et Compari Entertainment en association avec Warner Bros. Television et Universal Television.

Le retour du casting n’a pas encore été confirmé, mais jusqu’à présent, le spectacle a mis en vedette Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, JR Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long et Holly Taylor.

Les trois saisons précédentes de “Manifest” sont déjà disponibles sur Netflix au niveau national mais seront bientôt ajoutées à l’échelle mondiale.