Netflix réduit les prix des abonnements pour le marché indien

Le changement de prix aura lieu le 14 décembre 2021 et entrera en vigueur à partir du prochain cycle de facturation pour les membres

La plate-forme de streaming Netflix a annoncé de nouveaux prix plus bas pour le marché indien car elle cherche à attirer plus de consommateurs dans le pays. Selon les nouveaux plans, les utilisateurs indiens auront quatre options de tarification – Rs 149 par mois (mobile), Rs 199 par mois (de base), Rs 499 par mois (standard), Rs 649 par mois (prime). « Le plus grand casse de l’histoire. Une alerte à la bombe à la télévision aux heures de grande écoute. Les meilleurs flics de Mumbai sauvent leur ville. Chasse aux monstres. Un thriller du chat et de la souris dans une ville brumeuse. Et des comètes destructrices du monde. Netflix a toutes ces histoires et plus encore. Et à partir d’aujourd’hui, tout le monde en Inde peut obtenir tout Netflix – sans interruption et sans publicité – à de nouveaux prix inférieurs », a déclaré Monika Shergill, vice-présidente du contenu, Netflix India, dans un article de blog.

De manière significative, c’est la première fois que le service de streaming réduit ses plans d’abonnement en Inde. Le changement de prix aura lieu le 14 décembre 2021 et entrera en vigueur à partir du prochain cycle de facturation pour les membres. De plus, il a réduit les prix de 18 à 60% sur différents plans.

Dans le cadre du plan Rs 149, les utilisateurs pourront accéder à Netflix uniquement sur les appareils mobiles. Le forfait mobile uniquement était auparavant au prix de Rs 199. Le forfait de base, qui peut être consulté sur tous les appareils, est désormais au prix de Rs 199, par rapport à l’ancien prix de Rs 499. Le forfait standard, qui offre une meilleure qualité de streaming vidéo , a maintenant été réduit à Rs 499 à partir de Rs 649. Et, le plan premium qui offre la meilleure qualité vidéo est désormais au prix de Rs 649, alors que l’ancien prix était de Rs 799. Pour les membres Netflix existants, Netflix mettra à niveau les utilisateurs vers un plan qui est un niveau plus élevé que le plan actuel.

« En tant qu’Indiens, nous aimons les grands divertissements. Quels que soient votre humeur, vos goûts ou votre projet, Netflix est désormais encore plus accessible. Que vous choisissiez Aranyak le vendredi, Money Heist le samedi, Dhamaka et Sooryavanshi le dimanche, vous pouvez regarder tout Netflix sur votre mobile pour Rs 149,

et sur n’importe quel appareil à partir de Rs 199 », a déclaré Shergill.

Lire aussi : Un travail qui parle | Revues d’annonces | 6 au 12 décembre 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.