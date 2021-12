Netflix réduit les prix des forfaits Inde de 18 à 60 % : tout savoir

Netflix est la dernière grande plateforme de streaming à proposer du contenu SD sur des forfaits non mobiles. (Déposer)

Netflix a annoncé une baisse de prix significative pour ses forfaits Inde, avec des économies de 18 à 60 %. À partir d’aujourd’hui, le forfait « Mobile » de Netflix sera disponible pour Rs 149 par mois, en baisse de 25% par rapport à Rs 199.

Les économies les plus importantes, cependant, concernent le plan « Basic » – auparavant au prix de Rs 499 par mois. Il coûtera désormais Rs 199. Le prix du plan « Standard » a été réduit à Rs 499 par mois contre Rs 649 – une économie de 23%. Le plan « Premium », en revanche, sera désormais disponible pour Rs 649 par mois, contre Rs 799.

Le changement de prix intervient après que Prime Video (Amazon Prime) et Disney + Hotstar ont récemment entrepris une hausse des prix.

Les abonnés Netflix seront automatiquement mis à niveau vers le plan supérieur à partir d’aujourd’hui. Lors de la connexion, une notification indiquera aux membres de confirmer la mise à niveau ou de choisir un plan différent. Pour les abonnés au forfait « Premium », le changement de prix entrera en vigueur à partir du prochain cycle de facturation.

Le changement de prix n’aura pas non plus d’impact sur les avantages. Le forfait « Mobile » offre du contenu en résolution standard (SD) sur les téléphones et les tablettes, le forfait « Basic » peut lire le contenu SD sur n’importe quel appareil. Le plan « Standard » met à niveau le contenu vers la haute résolution (HD), tandis que le plan « Premium » donne accès à la résolution 4K et à la vidéo à plage dynamique élevée (HDR).

Netflix est la dernière grande plateforme de streaming à proposer du contenu SD sur des forfaits non mobiles. Amazon Prime Video et Disney+ Hotstar n’autorisent que le streaming HD. Amazon propose du contenu SD sur Prime Video Mobile, tandis que Disney + Hotstar n’a aucune restriction de qualité.

La vice-présidente du contenu de Netflix India, Monika Shergill, a déclaré : « En tant qu’Indiens, nous aimons le grand divertissement. Quels que soient votre humeur, vos goûts ou votre projet, Netflix est désormais encore plus accessible.

« Que vous choisissiez Aranyak le vendredi, Money Heist le samedi ou Dhamaka et Sooryavanshi le dimanche, vous pouvez regarder tout Netflix sur votre mobile pour Rs. 149, et sur n’importe quel appareil à partir de Rs. 199. «

Les nouveaux prix rendent Netflix plus compétitif sur un marché indien notoirement soucieux des prix. Amazon Prime Video a augmenté ses plans d’abonnement à partir d’aujourd’hui avec un abonnement annuel passant de Rs 999 à Rs 1 499. Les prix mensuels sont également passés de Rs 179 à Rs 129, tandis que le prix du plan trimestriel est passé à Rs 459 de Rs 329.

Cependant, Prime Video propose le streaming 4K HDR sur plusieurs appareils sur un même forfait, contrairement à Disney+ Hotstar et Netflix.

Disney+ Hotstar reste la plate-forme la plus abordable avec un forfait mobile annuel disponible pour Rs 499. Le forfait Disney+ Hotstar Super à Rs 899 par an offre une visualisation simultanée sur deux appareils, tandis que le forfait Disney+ Hotstar Premium à Rs 1499 par an offre une visualisation 4K sur quatre dispositifs.

