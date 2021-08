Netflix refait le film des années 90, et il atteint instantanément le numéro 1

Vendredi, le remake de She’s All That avec permutation de genre est sorti sur Netflix. Le nouveau film, He’s All That, occupe désormais la première place du Top 10 de Netflix aux États-Unis ce week-end. Le film est également en tête du classement des 10 meilleurs films. He’s All That marque les débuts d’acteur de la star de TikTok Addison Rae, qui joue Padget Sawyer. La star de Cobra Kai, Tanner Buchanan, incarne Cameron Kweller.

Il est tout ça se concentre sur le défi de Padgett de transformer le garçon le moins populaire de l’école, Cameron, en roi du bal dans le but de se venger après une brouille avec son petit ami. Comme She’s All That avant, l’intrigue est inspirée de la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw et de la comédie musicale My Fair Lady. La star de She’s All That, Rachael Leigh Cook, joue la mère de Padgett. Madison Pettis, Matthew Lillard, Peyton Meer, Myra Molloy et Isabella Crovetti sont également à l’affiche. R. Lee Fleming Jr. a écrit le scénario et Mark Waters (Mean Girls, Bad Santa 2) a réalisé.

La popularité rapide de He’s All That et le fait qu’il surmonte des critiques principalement négatives n’est pas surprenant compte tenu de la popularité de Rae. Rae a plus de 83,1 millions de followers sur TikTok et plus de 5 milliards de likes, donc chaque message qu’elle a fait pour promouvoir le film là-bas était garanti des millions de vues. Vendredi, elle a posté une vidéo avec Buchanan annonçant qu’elle était maintenant disponible, et elle a accumulé 8,4 millions de vues en 24 heures. Pendant ce temps, la publication YouTube de la bande-annonce de Netflix n’a que 2,7 millions de vues depuis le 4 août.

Rae considère le film comme la prochaine étape de sa carrière. Dans une interview accordée au Los Angeles Times cette semaine, Rae a admis qu’elle ne ressentait pas la même pression pour publier constamment sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux. Les Kardashian ont suggéré qu’elle partage moins sa vie privée à mesure qu’elle s’implique davantage dans d’autres projets. Elle ne publie plus de messages sur TikTok chaque fois qu’elle s’ennuie. “Maintenant, il est temps pour moi de faire un pas supplémentaire, de faire un effort supplémentaire pour m’assurer que les gens peuvent voir ma passion pour le jeu d’acteur à l’avenir”, a expliqué Rae. “J’espère vraiment que les gens donneront [the movie] une chance – donnez-moi une chance de me montrer en tant qu’actrice et de ne pas y entrer avec un état d’esprit négatif.”

Rae a également reçu les éloges de Cook, qui a déclaré à Bustle qu’elle “ne fait aucune des mêmes erreurs” qu’elle a commises. “Je pense que la pire erreur que commettent les jeunes acteurs est de penser que jouer le rôle semble vraiment simple et facile et que tout le monde peut apprendre quelques lignes et être mignon et passer en revue les mouvements”, a déclaré Cook, ajoutant que Rae avait tout assimilé pendant la réalisation du film. “Pour quelqu’un qui est aussi incroyablement populaire qu’elle, elle n’a pas d’ego pour écouter les nouvelles idées du réalisateur”, a déclaré Cook.