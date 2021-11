EXCLUSIF: Déplacez-vous sur Squid Games, il est temps de chasser. Dans un développement intéressant, nous pouvons révéler que Netflix refait son film en langue coréenne Time To Hunt, marquant la première fois que le streamer adapte l’un de ses films en langue locale en anglais. Le studio a bouclé la boucle, pourrait-on dire.

Netflix a choisi le réalisateur Adam Randall pour l’adaptation, après avoir travaillé avec le cinéaste britannique sur la comédie vampire Night Teeth.

Time To Hunt, qui a fait ses débuts au Festival du film de Berlin l’année dernière, suit un groupe de jeunes qui commettent des crimes pour survivre dans une Corée du futur proche frappée par une crise financière.

L’original bien reçu a été réalisé par Yoon Sung-hyun et met en vedette une distribution d’acteurs coréens émergents, dont Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong, Choi Woo-shik, Park Jeong-min et Park Hae-soo. Rhee Handae a produit.

Randall, également connu pour l’horreur de 2019, I See You, nous a déclaré: «J’ai regardé le film au début du verrouillage et j’ai pensé que c’était un concept vraiment fort. C’est un film à moitié braquage, à moitié poursuite, qui se déroule dans une quasi-dystopie, il combine donc trois de mes genres cinématographiques préférés. La version sur laquelle je travaille se déroule aux États-Unis avec une histoire différente mais une structure similaire. D’après ce que j’ai compris, c’est la première fois que Netflix a choisi l’un de ses propres films en langue étrangère. Le processus d’option était un peu compliqué mais est maintenant terminé.

Netflix n’a pas encore défini d’écrivain, mais a été séduit par un document de 150 pages que Randall leur a présenté cet été.

Le projet marque la troisième collaboration du réalisateur avec le streamer après iBoy et Night Teeth, sorti le mois dernier. Randall a décrit le studio comme « incroyablement favorable et collaboratif ». Le réalisateur a été informé qu’il verra les données de visionnage de Night Teeth

, quelque chose que le streamer s’est récemment engagé à faire avec plus de ses cinéastes.

Night Teeth, qui a dû interrompre la production à mi-chemin du tournage en raison de la pandémie, se déroule au cours d’une nuit à Los Angeles et suit un jeune chauffeur qui conduit deux belles jeunes femmes à différentes soirées à travers la ville. Mais il finit par se battre pour sa vie lorsqu’il découvre leur véritable identité. Avec Lucy Fry, Debby Ryan, Jorge Lendeborg Jr et Alfie Allen.

Le temps de chasser

Netflix

Time To Hunt a également eu un voyage mouvementé à l’écran. Le film devait initialement sortir en salles en Corée en février dernier, mais les producteurs ont vu ses ambitions théâtrales gelées en raison de la pandémie. Par la suite, le producteur Little Big Pictures a conclu un accord sur les droits mondiaux avec Netflix. Cependant, juste avant la sortie en ligne du film, le représentant des ventes internationales Contents Panda a déposé une injonction contre la société de production, affirmant qu’elle avait toujours un contrat valide et avait déjà signé plus de 30 accords de territoire sur le titre. Après qu’un tribunal de Séoul a accordé la requête, la sortie de Netflix a été retardée, mais a finalement été réalisée au printemps de l’année dernière.

En tant qu’industrie, le succès mondial massif des séries en langue locale – Netflix à lui seul peut se vanter de Squid Games, Money Heist et Lupin parmi ses évasions en langue étrangère – a rendu le besoin de remakes en anglais moins essentiel. Mais sur certains projets, en particulier ceux qui n’ont pas eu la même portée mondiale, ils ont toujours du sens.

Vous pouvez consulter la bande-annonce amusante de Time To Hunt (qui a recueilli plus d’un million de vues) ci-dessous.