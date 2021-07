Netflix rejoint “The Rock”, Gal Gadot et Ryan Reynolds dans “Red Alert” – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Netflix a présenté ses prochaines sorties pour cette année et l’un des projets à venir comprend Dwayne Johnson “The Rock”, Gal Gadot et Ryan Reynolds avec le film “Red Alert”.

Ce qui a rendu le film plus frappant, c’est qu’il avait un coût de 130 millions de dollars, car Netflix cherche à rivaliser avec d’autres plateformes telles que Prime Video, HBO Max, entre autres.

Dans le synopsis, il décrit ce qui suit : « Lorsqu’Interpol envoie une alerte rouge, les services de police du monde entier doivent être vigilants pour attraper les criminels les plus recherchés. Toutes les alarmes se déclenchent lorsqu’un braquage unit le meilleur agent du FBI (Johnson) à deux criminels rivaux (Gadot et Raynolds). Une coïncidence qui va faire advenir l’imprévisible ».

Le film a été réalisé et écrit par Rawson Marshall Thurber, célèbre pour ses œuvres telles que “Balls in Play” et “A Spy and a Half”.

Le film « Alerte rouge » sera présenté en première sur Netflix le 12 novembre 2021.

Le nom de Gal Gadot est devenu une référence incontestable dans la culture populaire grâce à son interprétation de la super-héroïne Wonder Woman, mais la carrière de l’actrice comprend également un rôle dans la saga Fast and Furious, son titre de Miss Israël et deux ans de service au sein de la Défense israélienne. Forces, entre autres réalisations.