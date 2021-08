Netflix relance l’émission Cartoon Network et les fans de longue date pèsent lourd

Près d’une décennie après la diffusion de son dernier épisode, une série animée bien-aimée de Cartoon Network est de retour sur le petit écran grâce à Netflix. Le 16 juillet, le géant du streaming a présenté en avant-première son redémarrage de Johnny Test, pour le plus grand plaisir des fans de longue date qui attendaient depuis des années de voir plus des aventures folles de Johnny, Duckey et Susan et Mary.

Diffusé à l’origine pour un total de 117 épisodes – les saisons 1 à 3 diffusées sur The WB/The CW suivies de la saison 4 à 6 sur Cartoon Network – entre 2005 et 2014, Johnny Test suit les aventures loufoques du garçon imaginatif Johnny, son chien Dukey et ses sœurs jumelles passionnées de science, Susan et Mary. Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : “Quels problèmes un garçon imaginatif, son chien fidèle et deux sœurs passionnées de science pourraient-ils avoir ? Hmm, cela ressemble à un défi ! » Dans le redémarrage du streamer, il y a un appareil appelé le GPS-scape qui peut envoyer le gang dans le monde entier, et il y a un bébé robot présenté à la famille Test.

Après la fin de Johnny Test en 2014, il a été confirmé en mai 2020 que Netflix faisait revivre la série animée. Le streamer a donné aux fans leur premier aperçu de l’émission en juin de cette année, et les fans n’ont pas tardé à se prononcer sur le redémarrage lorsque Johnny Test a abandonné sa septième saison, la première de Netflix, le 16 juillet. Continuez à faire défiler pour voir ce que disent les fans.

Ce redémarrage Netflix de johnny test – Javan J South BSc (@Javansouthja) 3 août 2021

“Attends wtfffffffff Netflix a sa propre saison de Johnny Test ??????” a écrit une personne surprise par le redémarrage. “Quand est-ce arrivé.”

précédentsuivant

si le test de johnny a vraiment été “redémarré”, je veux savoir qui chez Netflix a pensé “oui, c’est le mouvement” – 🌻🌙GoldFlash510☀️ 🏵️ (@Flash_510) 9 août 2021

“NETFLIX A REFAIT LE TEST DE JOHNNY ?!?!!?!?!??!??” a demandé à quelqu’un d’autre avant de donner son avis sur le redémarrage. “C’EST HORRIBLE, L’ANIMATION A L’AIR BORDURE ET ILS ONT CHANGÉ LA CHANSON THÉMATIQUE !!!!!”

précédentsuivant

Cette nouvelle version Netflix du test de Johnny doit aller de l’avant😒 – FANBOY DIEU (@officialLeDieu) 9 août 2021

“Je viens de regarder Johnny Test de Netflix et je dois admettre que j’ai en fait apprécié plus que les dernières saisons de Johnny Test et dans une moindre mesure les 3 premières saisons”, a ajouté une personne. “Alors que Johnny Test était une série imparfaite mais décente, Johnny Test de Netflix l’améliore pour devenir ce que la série aurait dû être pendant la saison 1, mais la continuité des saisons suivantes restant intacte.”

précédentsuivant

Je meurs, j’aime la suite – Krillin noir (@tinyhomoerectus) 21 juillet 2021

“Donc, la suite Johnny Test de Netflix est en fait assez bonne”, a écrit un autre. “Il a l’air plus doux dans la conception mais reste difficile sur le plan conceptuel. En fait, j’ai apprécié l’original sans ironie pendant un long moment avant de commencer à m’en désintéresser. Je suppose que ’21 m’a rappelé pourquoi je l’ai aimé en premier lieu.”

précédentsuivant

Le nouveau Johnny Test sur @Netflix est génial Toujours drôle et toujours un spectacle de dope avec de grandes aventures pic.twitter.com/buqoHiRUSN – The Acid Beat Tape : NOUVEL ALBUM (@rumhamrapper) 19 juillet 2021

“J’ai grandi en regardant l’original et les premières saisons, nous sommes vraiment géniaux, les saisons suivantes manquaient mais j’aimais la légère continuité entre tout le monde”, a partagé quelqu’un d’autre. “Le redémarrage semble conserver les aspects de début de saison tout en reconnaissant également les connexions des saisons précédentes.”

précédent