Netflix rendrait les jeux disponibles via l’App Store sur iOS

Plus tôt ce mois-ci, Netflix s’est officiellement lancé dans le jeu en déployant un service de jeux mobiles pour les utilisateurs d’Android. Alors que Netflix dit qu’il travaille sur une version iOS du service, le journaliste technique de Bloomberg, Mark Gurman, affirme que les politiques de l’App Store d’Apple empêcheront Netflix de rendre les jeux disponibles à partir de son application.

Apple interdit aux applications tierces de fonctionner comme une plaque tournante pour les jeux, ce qui est devenu un point de discorde avec les services de jeux en nuage tels que Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now et Google Stadia. Les services de cloud gaming ne peuvent contourner ce problème qu’en proposant leurs jeux via une application Web, tout comme Facebook l’a déjà fait.

« Apple devra changer ses règles ou accorder une exemption à Netflix »

Selon la dernière newsletter Power On de Gurman, Netflix contournera les règles d’Apple sur la pointe des pieds en rendant ses jeux disponibles via l’App Store. Cela signifie que les jeux ne seront pas téléchargeables ou jouables à partir de l’application Netflix – vous ne pourrez les lancer qu’à partir de là. Le service fonctionne actuellement de cette manière sur Android ; les jeux sont soigneusement emballés dans un onglet dédié sur l’application Netflix, mais sont téléchargés individuellement depuis le Google Play Store.

Bien que cette configuration soit correcte, elle n’est pas idéale pour un service de jeu tout-en-un. Les utilisateurs doivent pouvoir télécharger et jouer à des jeux depuis le service lui-même. C’est pourquoi Gurman prédit que Netflix apportera éventuellement ses jeux dans le cloud. Encore une fois, cela fonctionnerait bien pour Android, mais les politiques d’Apple rendent presque impossible le développement des jeux en nuage, obligeant les services à se contenter d’applications Web misérables. Si et quand Netflix décide d’adopter le cloud gaming, on ne sait pas ce qu’il adviendra du service sur iOS.

« Apple devra modifier ses règles ou accorder une exemption à Netflix », a déclaré Gurman. « Cela laisse le succès ultime du service de Netflix entre les mains d’Apple, un partenaire de longue date mais aussi un rival croissant. »