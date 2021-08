in

Netflix renouvelle Cobra Kai pour une cinquième saison | Instagram

Tout semble indiquer que la fameuse plateforme au logo rouge, Netflix, a renouvelé la série à succès Cobra Kai pour une cinquième saison, ce qui a sans aucun doute surpris ses millions de fans à travers le monde.

Et, comme vous pouvez le voir, le succès que YouTube a abandonné est devenu une sensation dans sa nouvelle maison et rien n’indique que cela se terminera de si tôt.

Quelques mois après la première du quatrième saison, Cobra Kai, le mélodrame de combattants de karaté que Netflix a acquis, a été renouvelé pour un cinquième versement.

Il convient de noter que la décision intervient après que l’émission a dominé la popularité du streaming et les classements des classements plus tôt cette année et a même remporté quelques nominations aux prochains Emmys.

C’est ainsi que selon Deadline, Netflix est prêt à produire une cinquième saison de Cobra Kai.

La société a donné le feu vert à encore plus d’épisodes de la série, qui seront tournés cet automne à Atlanta.

La suite directe de The Karate Kid est devenue l’une des émissions préférées du public sur la plateforme à tel point que le géant du streaming a décidé de ne pas attendre pour publier les épisodes de la quatrième saison.

Cependant, il n’y a toujours pas de date de sortie pour aucune de ces nouvelles saisons, bien que la quatrième devrait arriver avant la fin de l’année.

La série est l’histoire de Johnny Lawrence, qui décide d’ouvrir son propre dojo pour mettre de l’ordre dans sa vie et pouvoir subvenir aux besoins de son fils.

Quand c’est le cas, de vieilles rivalités et amitiés compliquent la résurgence des arts martiaux et affectent la nouvelle génération de combattants de karaté qui sont fascinés par ce sport.

En revanche, Cobra Kai a surpris avec quatre nominations aux Emmy Awards, dont celle de la meilleure série comique.

C’était dans sa troisième saison, car les versements précédents ont été ignorés par l’Académie de télévision.

Cela témoigne de la popularité de Netflix, ainsi que de l’importance des campagnes pour remporter des prix et c’était sans aucun doute l’une des nombreuses surprises que les nominations de cette année pour le meilleur de la télévision ont donné.

La quatrième saison de Cobra Kai arrivera avant la fin de l’année, cependant, une date n’a pas encore été confirmée.

Il faudra donc voir si la popularité du mélodrame continue de fasciner ses adeptes et d’ici là, la dispute pour cette statuette convoitée d’Emmy pour la meilleure série comique aura lieu le 19 septembre, et la verra rivaliser avec d’autres favoris comme Ted. Lasso Apple TV Plus.