Netflix renouvelle la série True-Crime populaire pour la saison 3

Netflix a renouvelé Unsolved Mysteries pour une troisième saison, qui devrait sortir à l’été 2022. Mercredi, Netflix a annoncé un nouvel épisode de la série documentaire sur le crime véritable avec une carte de titre triomphante sur les réseaux sociaux. Les fans réclament une autre série de mystères à obséder.

Unsolved Mysteries est l’un des plus grands titres jamais adaptés dans une série originale de Netflix. L’émission a été créée pour la première fois dans les années 1980 et 1990 et a été acclamée dans le monde entier en examinant des histoires sur le crime, le paranormal et les vieilles histoires d’intérêt humain. Le renouveau de Netflix a un format un peu différent, et selon un rapport de Deadline, la saison 3 aura de nouveaux changements en réserve pour les fans.

Jusqu’à présent, la série originale Netflix Unsolved Mysteries a consacré plus de temps à chacune de ses histoires que la version originale n’avait tendance à le faire. Cela se poursuivra dans la saison 3, avec des mises à jour dans la mesure du possible, car l’attention des médias a conduit à de nouveaux conseils sur bon nombre de ces mystères. Netflix et 21 Laps Entertainment auraient reçu plus de 5 000 conseils depuis la première du renouveau.

“Nous sommes ravis et privilégiés de tourner le volume 3 de Unsolved Mysteries”, ont déclaré les producteurs Shawn Levy et Josh Barry. “Le succès massif de nos deux derniers volumes sur Netflix a prouvé qu’il existe un amour durable et passionné pour cette franchise emblématique, et nous avons hâte d’approfondir les histoires que Unsolved Mysteries raconte si bien. 21 Laps s’est engagé à des histoires humanistes émotionnelles, et pouvoir raconter plus de ces histoires vraies de mystère aux côtés de Cosgrove/Meurer qui a produit la série originale est un rêve devenu réalité.”

Le producteur Terry Dunn Meurer a ajouté : « L’équipe de production Unsolved Mysteries de Cosgrove/Meurer Productions ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de développer le volume 3 de notre série à succès Netflix. Nous sommes actuellement en production sur des mystères plus intrigants et nous attendons avec impatience notre l’aide des téléspectateurs à résoudre les nouveaux cas l’été prochain. Merci à nos fans de Unsolved Mysteries qui ont fait de la série un tel succès.”

Mystères non résolus La saison 3 devrait être diffusée à l’été 2022 sur Netflix. Les deux premières saisons y sont maintenant diffusées en continu, et la version originale de la série des décennies passées est diffusée gratuitement sur la chaîne IMDbTV d’Amazon Prime avec des publicités.