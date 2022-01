Netflix renouvelle sa série controversée pour 2 saisons supplémentaires

Netflix a révélé lundi des nouvelles passionnantes sur l’une de ses émissions les plus controversées. Deadline a annoncé que Netflix avait renouvelé Emily à Paris pour les saisons 3 et 4. La nouvelle n’arrive que quelques semaines après la première saison de la deuxième saison d’Emily à Paris sur le service de streaming.

En plus de Deadline relatant l’actualité, Lily Collins, qui incarne la titulaire Emily, a également partagé une mise à jour sur le renouvellement sur Instagram. Elle a posté plusieurs photos d’elle portant un t-shirt qui présentait une scène de la série dans laquelle son personnage prend un selfie. Parallèlement au diaporama, Collins a écrit qu’elle avait des nouvelles « TRÈS excitantes » à partager avec ses abonnés. L’acteur a écrit : « Je ne peux pas dire si Emily aimerait ou détesterait cette tenue d’annonce, mais elle crierait de toute façon. Je vous aime vraiment tous, merci beaucoup pour le soutien incroyable. Je ne peux vraiment pas attendre plus. Merci Beaucoup ! ! »

La saison 2 d’Emily à Paris a été diffusée le 22 décembre sur Netflix. La comédie met en vedette Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park et Lucas Bravo. La série suit Emily, qui a déménagé à Paris depuis Chicago après avoir décroché un emploi dans la capitale française. Naturellement, l’hilarité s’ensuit alors qu’Emily est loin d’être familière avec la culture française et apprend bientôt les tenants et les aboutissants de sa nouvelle maison. L’émission a rapporté des chiffres importants pour Netflix. Deadline a noté que la première saison en a fait la série comique la plus populaire sur Netflix avec 58 millions de foyers la visionnant au cours du premier mois de sa sortie. La deuxième saison a également été un succès, car elle est arrivée en deuxième position sur la liste des dix meilleurs émissions mondiales de Netflix pour les émissions en anglais. Il a été visionné pendant 107,6 millions d’heures au cours de la première semaine de sortie de la deuxième saison.

Même si le spectacle a connu un grand succès, Emily à Paris a tout de même fait face à une certaine controverse. Beaucoup ont critiqué la série pour avoir présenté une vue idyllique du pays, des individus tels que le ministre français Joel Giraud intervenant même dans l’émission. Bien qu’Emily à Paris ait reçu autant d’éloges de la part des fans et a même remporté quelques prix d’amour. En 2021, la comédie a été nominée pour un Golden Globe Award de la meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie. Collins a également remporté une nomination pour la meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie.